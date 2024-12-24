AKSA SÜPER LİG 14. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 14. Haftası pazartesi akşamı oynanan T.H Dumlupınar - Gönyeli mücadelesiyle tamamlanırken lider M. Değirmenlik takipçileriyle arasındaki puan farkını koruyarak ilk devrenin son haftasına da lider giriyor.

Zirve yarışında olan ilk 4 sıradaki takımlardan 2. Sıradaki Mağusa Türk Gücü konuk olduğu 5. Sıradaki Lefke’yi kendi evinde mağlup ederek önemli bir virajı galibiyetle döndü. Lider Değirmenlik ise geçtiğimiz sezondan beridir aralarında gerginlik olan Karşıyaka deplasmanından ikinci devrede bulduğu gollerle galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

Haftaya 3. sırada başlayan Cihangir ise evinde Esentepe karşısında son dakikalarda bulduğu golle beraberliği kurtarınca 4. Sıraya geriledi. Doğan T. Birliği ise düşme hattındaki Yenicami’yi mağlup ederek zirve takibine devam etti.

Düşme hattındaki takımların haftayı mağlubiyetle kapattığı haftada play-out hattındaki A. Yeşilova konuk olduğu play-out hattı içindeki zor günler geçiren Gençler Birliği’ni mağlup ederek adeta ilaç gibi bir galibiyet aldı.

Süper Ligin 14. Haftasında oynanan 8. Maçın 5 tanesini deplasman takımları kazanırken, 2 maç beraberlikle tamamlandı. Bir maçı ise ev sahibi takım kazandı.

Oynanan maçların tümünde gol atılırken, kale ağları 32 kez havalanarak maç başına 4 gol ortalaması ile sezonun gollü haftalarından biri oldu. Atılan 32 golün 21 tanesini yerli futbolcular atarken, 11 golü ise yabancı futbolcular attı.

Gol krallığı yarışında lider olan Lefke’den Forumy haftayı golsüz geçerken 13 golde kaldı. Onu takip eden MTG’den Şenol ise bir gol atarak gol sayısını 12 yaptı. Gönyeli’nin golcü futbolcusu Doukara ise attığı bir golle 11 gole ulaşarak krallık için iddialı konuma geldi.

Bu hafta 34 sarı kart çıkarken, 2 de kırmızı kart gösterildi.

Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücü

Mağusa Türk Gücü, zorlu Lefke deplasmanında hata yapmadan galibiyetle evine dönerek hem lideri takibini sürdürdü. Hem de zirve yarışlındaki rakiplerine gözdağı verdi.

Haftanın Futbolcusu: Jonathan Weston(A. Yeşilova)

A.Yeşilova’nın deneyimli yabancısı Jonathan Weston DND L. Gençler Birliği deplasmanında takımının galibiyetinde hem attığı gol hem de maç boyunca verdiği mücadele ile önemli pay sahibi olarak haftanın futbolcusu oldu.

Haftanın Teknik Direktörü: Hüseyin Aşkın Kınacı(Doğan T. Birliği)

Doğan Türk Birliği takımının çiçeği burnundaki yeni teknik direktörü Hüseyin Aşkın Kınacı konuk oldukları Yenicami karşısında 2 – 0 geriye düşen takımını iyi toparlayarak oyuna yerinde müdahaleler yaptı ve maçı 3 – 2 kazanmayı bilerek takımıyla ilk maçında ilk galibiyetini almayı başardı.

Haftanın Hakemi: Turgay Misk(Cihangir – Esentepe)

Zorlu Cihangir – Esentepe mücadelesinin orta hakemliğini yapan Turgay Misk maç boyunca pozisyonlara yakın olarak yerinde düdükler çalarak ve yan hakemleriyle uyumlu bir maç yöneterek iyi bir maç çıkardı

Haftanın Kareası:

Kemal Molla(A.Yeşilova), Adil Uçar(M. Değirmenlik), Kenan Oshan(D.T. B), Hasan Celil Evren(MTG)

Haftanın On Biri:

Kemal Bağbal(GG), Zihni(MTG), Mejdi(A. Yeşilova), Yakup(M.Değirmenlik), Orhan(Dumlupınar), Ünal (Değirmenlik), Erhun(MTG), Hasan(GG) Vakkas(Yeşilova) Mert(Dumlupınar) Diouf(GG)

AKSA Süper Lig 14. Hafta sonuçları

Yenicami-Doğan T.Birliği: 2 – 3

Cihangir-Esentepe: 2 – 2

Göçmenköy-CB Gençlik Gücü: 0 – 3

Lefke-Mağusa T.Gücü: 2 – 4

Karşıyaka-M.Değirmenlik: 0 – 2

DND G.Birliği-A.Yeşilova: 0 – 2

Mesarya-Çetinkaya : 2 – 2

TH Dumlupınar-Gönyeli: 4 – 2

AKSA Süper Lig 15. Hafta programı

Doğan T. Birliği – Esentepe

C. B. Gençlik Gücü – Karşıyaka

Mağusa T. Gücü – DND Gençler Birliği

Çetinkaya – Lefke

A.Yeşilova – Göçmenköy

Mesarya – Cihangir

Gönyeli – Yenicami

M. Değirmenlik – T.H. Dumlupınar

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

