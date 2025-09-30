AKSA SÜPER LİG 2.HAFTA PANORAMASI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Aksa Süper Lig 2025 – 2026 sezonu 2. Haftası geride kalırken, Doğan Türk Birliği averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Sezona evinde gol düellosu şeklinde geçen ve son dakika golüyle kazanarak 3 puanla başlayan Doğan T. Birliği konuk olduğu K.Kaymaklı deplasmanında zorlansa da sahadan net bir skorla galip ayrılarak liderlik koltuğuna otururken, Lefke ilk hafta olduğu gibi 2. Haftada da ikinci yarıda bulduğu gollerle Esentepe deplasmanından galibiyetle ayrılarak 2’de 2 yaptı.

İlk haftanın net skorlarından birini alarak lider tamamlayan Dumlupınar Mesarya deplasmanında son saniye golüyle galip gelerek 2. Sırada yer aldı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren China Bazaar Gençlik Gücü, Gönyeli deplasmanında farka koşarak ilk hafta kaybettiği puanları telafi etti. A. Yeşilova ise bölge derbisinde Karşıyaka karşısında geriye düştüğü maçtan beraberlikle ayrılarak puanını 4 yaptı.

Sezona MTG galibiyetiyle başlayan Mormenekşe takımını konuk eden Çetinkaya ise net bir galibiyetle 3 puanla tanışırken, Cihangir takımı ise son 6 yılın şampiyonu MTG’yi evinde farklı skorla yenerek yarışta olduğunu kanıtladı. MTG ise uzun yıllar sonra sezona üst üste 2 mağlubiyetle başlayarak camiayı üzdü.

Ligin yeni takımı Yeniboğaziçi konuk ettiği Yenicami karşısında 2 – 0 geriye düşmesine karşın son saniye golüyle beraberliği alarak 1 puanı hanesine yazdırırken, Yenicami takımı da ilk puanını almış oldu.

Aksa Süper Ligin 2. Haftasında oynanan 8 maçın 5 tanesini deplasman takımları kazanırken, 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Tek ev sahibi galibiyetini Çetinkaya aldı. Bu hafta da geçtiğimiz haftaki gibi tüm maçlarda gol olurken, kale ağları 32 kez havalanarak maç başına 4 gol ortalamasına ulaşıldı.

İkinci hafta itibariyle Çetinkaya’dan Ussumane Djabi ile Karşıyaka’dan Papa Demba Ndior 4’er golle gol krallığı koltuğunda otururlarken onları 3’er golle Esentepe’den Adeshina, GG’den Bamba ve Cihangir’den Meye takip ediyor.

Bu hafta oynanan maçlarda 43 sarı kart çıkarken, sadece Cihangir’den Yakup kırmızı kart gördü.

Haftanın Takımı: Cihangir

Cihangir takımı son 6 yılın şampiyonu olan Mağusa Türk Gücü’nü kendi evinde mağlup ederken, oynadıkları akılcı oyun ve mücadelesiyle haftanın takımı olmayı hak etti

Haftanın Futbolcusu: Laurys Ndong Meye (Cihangir)

Mağusa Türk Gücü deplasmanında alınan 5 – 2’lik galibiyette hem 3 gol atarak hem de takımını ataklarda iyi yönlendirerek gole gitmelerinde etkili oldu.

Haftanın Teknik Direktörü: İsmail Soydan (Lefke)

Sezonu geç açan Lefke takımının teknik direktörlüğünü yapan İsmail Soydan, hem elindeki futbolcuları iyi kullanarak hem de rakibi Esentepe’yi iyi okuyarak zorlu deplasmandan galibiyetle dönmesini bilerek haftanın teknik adamı olmayı hak etti.

Haftanın Hakemi: Şakir Azizoğlu (K.Kaymaklı – Doğan T. Birliği)

Lefkoşa’daki zorlu K.Kaymaklı – Doğan Türk Birliği mücadelesinin orta hakemliğini yapan Şakir Azizoğlu, maç boyunca hem pozisyonlara yakın hem de yerinde düdükleriyle iyi bir maç çıkartarak haftanın hakemi olmayı hak etti

Haftanın Kareası:

Alihan Doğan (Dumlupınar), Selçuk Sergeç (Cihangir), Erhun Öztümer (DTB), İbrahim Traore (Lefke)

Haftanın Onbiri:

İrfan (Lefke), Niba (DTB), Batuhan (Çetinkaya), Kaan(Lefke), Uğur (Cihangir), Yasin (Çetinkaya), Sercan (Cihangir), Gime Toure(DTB), Eyüp (A. Yeşilova), Bamba (G.G), Djabi (Çetinkaya)

Aksa Süper Lig 2.hafta sonuçları

Çetinkaya – Mormenekşe: 3 – 0

Esentepe – Lefke: 1 – 2

K. Kaymaklı – DTB: 0 – 2

A. Yeşilova – Karşıyaka: 3 – 3

Gönyeli – C. B. Gençlik Gücü. 0 – 4

Yeniboğaziçi – Yenicami: 2 – 2

Mesarya – Dumlupınar: 1 – 2

Mağusa T. Gücü – Cihangir: 2 – 5

Aksa Süper Lig 3.hafta programı:

C.B Gençlik Gücü – Yeniboğaziçi

Yenicami – Mesarya

A.Yeşilova – Esentepe

Dumlupınar – Lefke

Cihangir – Çetinkaya

Mormenekşe – K.Kaymaklı

Karşıyaka – Mağusa T. Gücü

Doğan T. Birliği – Gönyeli

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

