GÜREN TİLKİ

Gemikonağı’nda bulunan Denizli Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda tek aday olan Meltem Köksallar başkanlığa getirildi.

Denizli spor kulübünde düzenlenen genel kurulda yeni başkan seçilen Köksallar , yaptığı konuşmada, büyük bir sevgiyle bağlandığı Denizli spor kulübünün başkanlığını yapma onurunu ve gururunu taşıdığını söyledi.

Genel kurulda kendisini yeniden bu önemli göreve getiren tüm üyelerine teşekkür eden Köksallar , kadın başkanı olması nedeniyle yeni bir heyecan uyandırdığını belirterek yeni oluşacak olan Yönetim kurulunun kısa bir süre içerisinde açıklayacaklarını ifade etti.