Lefke Belediyesi’nden verilen bilgiye göre ziyarette, Kulüp yönetimi hem altyapı hem de genç sporcuların yetiştirilmesi konusundaki projelerini Başkan Kaya ile paylaştı.

Belediye Başkanı Aziz Kaya, ziyaretlerinden ötürü Köksallar ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, sporun kent kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Kaya, “Lefke Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteklerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, görüşmede ayrıca sporun toplumda birleştirici rolüne dikkat çekilirken, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine değinildi.