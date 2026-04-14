Ülkedeki birçok muhalif gazeteci ve muhalif medya kuruluşlarına yönelik peş peşe siber saldırılar düzenlendi. Bazı haber sitelerinin haberleri yayından kaldırıldı, Instagram hesapları kapatıldı ve çok sayıda içeriği silindi.

Son bir haftadır organize şekilde gerçekleşen siber saldırılar sonucu Facebook hesabından çok sayıda haber ve video içeriği silindi.

Kurumlar, ilgili platformlar nezdinde gerekli itiraz süreçlerini başlattı.

Siber saldırıları protesto eden Gazeteciler Birliği’ne ait gönderi de siber saldırıya uğrayarak kaldırıldı.

Geçtiğimiz haftadan bu yana, Hindistan merkezli bir ‘itibar yenileme ekibi’ tarafından, hükümete muhalif gazete ve programcılara yönelik gerçekleşen saldırılar sonucunda, pek çok yayın ve sosyal medya gönderisi, kaldırılıyor.

Bu durumu protesto eden ve kamuoyunun gündemine taşımaya çalışan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin sosyal medya gönderisi de bu saldırılardan nasibini aldı.

Öte yandan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), sosyal medya üzerinden yayın yapan haber sitelerindeki bazı haberlerin kaldırılmaya çalışıldığına işaret ederek, bu şikayetlere karşı gerekli itirazların yapılıp, sürecin takibinin bırakılmaması çağrısında bulundu.

Sendika Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, “Silinen haberlerin konusuna bakıldığında, kimlerin bu haberlerden rahatsız oldukları ve kimlerin bu haberlerin silinmesi için harekete geçtikleri açıktır” denildi ve "halkın da bunu gördüğü ve bildiği" belirtildi.

Aynı kesimin, basını ve halkı susturmak için Ceza Değişiklik ve Bilişim Suçları Değişiklik Yasa Tasarılarını önce komiteden sonra da Meclisten geçirmek istediği ileri sürülen açıklamada, halkın haber alma, basının haber yapma özgürlüğünün kısıtlanmak, toplumsal ifade ve düşünce özgürlüklerinin de hapis cezaları ile sonlandırılmak hedefinde olunduğu iddia edildi.

Yolsuzluk, rüşvet ve sahte diploma haberlerinin hedef alınmasının bu niyeti ortaya koyduğu savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yolunu bulup bu haberleri sildirdiniz diye gerçeklerin de silineceğini sanmayınız. Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bize göre iyi, sizlere göre ise kötü bir huyu vardır. Tarih unutmaz, yazar ve gün geldiğinde hesap sorar.”