Kıbrıslı Türk Milli Boksör Metin Turunç, dünya boks arenasında büyük bir mücadeleye hazırlanıyor. "Demir Yumruk" lakabıyla tanınan başarılı sporcu, Amerika’daki dev mücadele öncesi 17 Nisan’da Van’da ringe çıkıyor.

Van’daki mücadele sonrası iki ay sonra da ünlü boksörlerin de yer alacağı ABD’deki dev müsabakada KKTC bayrağını dalgalandıracağını belirten Turunç, bu önemli karşılaşmaya büyük bir azimle hazırlandığını söyledi.

Daha önce Tayland’da düzenlenen prestijli boks turnuvasında şampiyonluk kemerini kazanan Turunç, KKTC bayrağını dalgalandırmıştı. Yeni mücadelede de aynı kararlılıkla ringe çıkacağını vurgulayan Turunç, ülkesini uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini dile getirdi.

Turunç, bu süreçte kendisine destek veren sponsorlarına da teşekkür etti. İş insanları Serdal Özyurt ve Cevdet Alptürk, Fina Petrol ve İzzet Köle’ye minnettarlığını dile getiren boksör, desteğin kendisine büyük moral verdiğini ifade etti.