Süper Lig ekiplerinden Değirmenlik Spor Kulübü, bir süredir denediği yabancı hücum oyuncuları Liberyalı Motton Sayon ile Nijeryalı Yusuf Adekunle Ibrahim’i renklerine bağladı.
İki yabancı futbolcu dün Değirmenlik yöneticileri eşliğinde Futbol Federasyonu’nda resmi imzaları attılar.
Değirmenlik Kulübü sosyal medya hesabından transferleri şöyle duyurdu:
“Hoş geldiniz Yusuf ve Motton
Nijeryalı Yusuf Adekunle Ibrahim ve Liberyalı Motton Sayon'u kadromuza dahil ettiğimizi duyurur, yeni sezonda formamız altında başarılar dileriz”