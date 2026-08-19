Gineli 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif'in yeni adresi İngiltere Premier Lig oldu.

Fenerbahçe, geçen sezon Aralık ayında Fransız ekibi Angers'ten alınan Cherif'in Coventry City takımına transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

''Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif’in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Sidiki Cherif.''