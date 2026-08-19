Esentepe Spor Kulübü’ne büyük hizmetleri olan eski belediye başkanı merhum Erdal Barut’un hatırasını yaşatmak ve birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla yapılan anı maçında Esentepe ile Karaoğlanoğlu mücadele etti.

Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Esentepe 2-1’lik skorla kazandı.

Esentepe maçta Mahmut Can’ın golüyle 1 – 0 öne geçerken, Karaoğlanoğlu’ndan 45’te Murat Erişik’in golüyle ilk devre 1 – 1 sona erdi.

İkinci devrede daha baskılı oynayan Esentepe, 79’da Kaya Bahadır’ın golüyle maçı 2 – 1 kazanırken, Erdal Barut Kupası’nın sahibi oldu. Maç sonunda düzenlenen ödül töreninde Esentepe kaptanı kaleci Ali’ye kupasını merhum Erdal Barut’un oğlu Celal Barut ve Esentepe Spor Kulübü başkanı İbrahim Beyazbayram takdim etti.

KABRİ BAŞINDA ANILDI

Erdal Barut’un vefatının yıl dönümünde, kabri başında dualarla ve rahmetle anıldı.

Kabir ziyaretinde konuşan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Erdal Barut’un bölgeye ve halkımıza bıraktığı değerli hizmetlerin ve izlerin daima yaşatılacağını ifade etti.