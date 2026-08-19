DnD Larnaka Gençler Birliği’nin genç oyuncusu Efe Kanat, Burdur’da gerçekleştirilen sezon öncesi hazırlık kampında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

Henüz 17 yaşında olan orta saha ve kanat oyuncusu Efe Kanat, takımın Burdur Lavanta Otel’de devam eden hazırlık kampında sergilediği performansla teknik heyetin beğenisini kazandı.

Kamp boyunca yüksek çalışma temposu, hırsı ve yeteneğiyle ön plana çıkan genç futbolcu, gösterdiği gelişimle gelecek adına umut verdi. Antrenmanlarda ortaya koyduğu performansla teknik ekibin dikkatini çeken Efe Kanat’ın, sezon içerisinde forma rekabetinin önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.

Genç oyuncunun yükselen form grafiği, yeni sezon öncesinde hem teknik heyetin hem de kırmızı-siyahlı taraftarların beklentilerini artırdı.

DnD Larnaka Gençler Birliği’nde genç yeteneğin sezon içerisinde alacağı süre ve göstereceği performans şimdiden merak konusu oldu.

Haber / Ersin Orkoz