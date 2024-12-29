Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Arif Malek, Burak Yiğit

Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Mustafa Vardi, Adil Uçar, Emirhan Çil, Şükrü Erdoğan (Dk 85 Hüseyin Sadıklar), Yakup Şen, Semih Ünaldı (Dk 90 Halil Uçar), Hasan Ulukök, Akabueze (Dk 66 Sertan Kurukafa), Aminu, Hüseyin Deynekli.

Tremeşeli H. Dumlupınar: Alihan Doğan, Olcay Mahmut, Doğukan Gören (Dk 76 Berk Güçlücan), Orhan Kalaycı, Nazım Deveci (Dk 85 Yıldıray Fenercioğlu), Joseph, Osman Şanverdi, Berk Büyükkal, Mert Güçlücan, Mehmet Altın, Hikmet Çelikel (Dk 71 İsmail Tırlık).

Kırmızı Kart: Dk 67 Osman Şanverdi (Tremeşeli Holding Dumlupınar).

Gol: Dk 72 Sertan Kurukafa (Miracle Değirmenlik).

İlk devrenin son karşılaşmasında Miracle Değirmenlik Doğu temsilcisi Tremeşeli H. Dumlupınar’ı konuk etti.

Dumlupınar’ı Sertan Kurukafa’nın tek golü ile mağlup eden Miracle Değirmenlik 3 puanın sahibi olurken, Aksa Süper ligin ilk devresini de zirvede bitirmiş oldu. Maçın 42. Dakikasında Akabueze ile bir de penaltı kaçıran taraf Miracle Değirmenlik olurken, konuk takımda Osman Şanverdi maçın 67. Dakikasında kırmızı kart gören isim oldu.

10.dk: Etkili ve kalabalık gelişen Miracle Değirmenlik atağında ceza alanı içerisinde Semih’in vuruşunda top uzak direğin dibinden auta gitti.

18.dk: Bir başka Miracle Değirmenlik atağında Hüseyin Deynekli’nin vuruşu kaleci Alihan’da kaldı.

25.dk: Sol kanattan başlayan Tremeşeli H. Dumlupınar atağında ceza alanına giren Mert Güçlücan’ın etkili ortasında topa kimse dokunamadı.

30.dk: Miracle Değirmenlik’in kazandığı köşe vuruşunda Akabueze’nin ortasında top yan direkten oyun alanına geri döndü.

42.dk: Sağ kanattan etkili gelişen Miracle Değirmenlik atağında Şükrü ceza alanına girer girmez savunma tarafından yere indirilince ev sahibi takım penaltı kazandı. Atışı kullanan Akabueze kaleci Alihan’ı geçemedi.

43.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli’nin kaleciyi de geçip yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

45+2.dk: Çabuk gelişen konuk takım Tremeşeli H. Dumlupınar atağında Mert Güçlücan’ın vuruşu kaleci Hasan Piro’da kaldı.

48.dk: Sağ kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında aldığı topla ceza alanına giren Semih’in vuruşunu önce kaleci Alihan sonrasında savunma uzaklaştırdı.

50.dk: Etkili gelişen konuk takım Tremeşeli H. Dumlupınar atağında Mehmet Altın’ın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

57.dk: Kalabalık adamla gelişen bir başka konuk takım atağında Hikmet Çelikel’in vuruşunda direkten dönen top kaleci Hasan Piro’da kaldı.

70.dk: Etkili gelişen Miracle Değirmenlik atağında Semih’in güzel vuruşunu kaleci Alihan kornere çeldi.

72.dk: Sağ kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında yapılan güzel ortayı takip eden Sertan golünü atarak takımını öne geçirdi.1-0

88.dk:Miracle Değeimenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli’nin pasında Aminu boş pozisyonda topu dışarı attı.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.