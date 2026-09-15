Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Eylül 2026 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye "35915" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Mağusa bayimiz Aydın Solak tarafından satılan bilete isabet etti.

Sıradaki çekiliş 30 Eylül’de

30 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye 3 Milyon TL olacak. Gerçekleştirilecek olan çekilişin bilet fiyatları 300 TL olarak belirlendi, Biletler yarından itibaren satışa sunuluyor.

3,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

35915

150,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28051

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

57545

69900

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

11332

67106

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

31645

36340

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04627

31602

50405

51760

61917

2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08078

28053

32117

32938

33524

41008

56281

57302

76292

79226

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04727

06525

26680

30215

37865

48683

50572

51048

65488

66768

69093

72476

72828

72986

77472

3,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

05915

15915

25915

30915

31915

32915

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34915

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35935

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35995

36915

37915

38915

39915

45915

55915

65915

75915

Son 2 Rakamına Göre 600 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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Son 1 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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