Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Eylül 2026 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 3 Milyon TL'lik büyük ikramiye "35915" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Mağusa bayimiz Aydın Solak tarafından satılan bilete isabet etti.
Sıradaki çekiliş 30 Eylül’de
30 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye 3 Milyon TL olacak. Gerçekleştirilecek olan çekilişin bilet fiyatları 300 TL olarak belirlendi, Biletler yarından itibaren satışa sunuluyor.
3,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
35915
150,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28051
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
57545
69900
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
11332
67106
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
31645
36340
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04627
31602
50405
51760
61917
2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08078
28053
32117
32938
33524
41008
56281
57302
76292
79226
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04727
06525
26680
30215
37865
48683
50572
51048
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66768
69093
72476
72828
72986
77472
3,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
05915
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30915
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37915
38915
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Son 2 Rakamına Göre 600 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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Son 1 Rakamına Göre 300 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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