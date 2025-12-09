Gönyeli’de bir içki satan markette çalışan 31 yaşındaki Mehmet Kırdağ, başka bir işyerine götürmek üzere kendisine teslim edilen toplam 230 karton elektronik sigara tütününü, söz konusu işyerine teslim etmeyerek çaldı. Olayın ardından Girne’de saat 21.00 sıralarında, 19 yaşındaki isminin baş harfleri M.M.Y, 24 yaşındaki isminin baş harfleri M.Y.ve 46 yaşındaki isminin baş harfleri İ.G. , Mehmet Kırdağ’ı vücudunun muhtelif yerlerine vurarak ciddi şekilde darp etti. Söz konusu şahsın burun kemiği kırıldı, sağ el işaret parmağı çatladı.

Meseleyle ilgili bahse konu şahıslar tutuklandı.

Gönyeli’de meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Mehmet Kırdağ dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olguları aktardı. Polis, 7 Aralık 2025 tarihinde zanlıya Gönyeli’de çalıştığı bir iş yeri tarafından Girne’deki bir iş yerine bırakması için 230 bin TL değerinde 230 adet Terea marka sigara verildiğini ancak zanlının sigaraları teslim etmeyerek sirkat ettiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının Girne’de tespit edilerek tutuklandığının, aracında yapılan aramada 130 adet sigaranın bulunduğunu açıkladı. Polis, 100 adet sigaranın ise henüz bulunamadığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise bazı iddialarda bulundu, zanlı “İşyeri sigaraları kaçak bir şekilde Türkiye’ye götürmem için bana verdi. Hem bana hem de aracım için bilet kesildi. Gemiyle gitmem istendi, dediklerini yapmayınca 4-5 kişi Girne’ye gelip beni darp etti. Sirkat suçlamalarını kabul etmiyorum, dediklerini yapmadım diye kendileri uydurdular” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, hem şikayetçilerin hem de zanlının iddialarının araştırılmasına olanak sağlamak üzere zanlı hakkında talep edilen 3 gün süreyi onayladı.