Aslanköy kavşağında bu sabah 01.30'da meydana gelen kazada, alkollü sürücünün yönetimindeki araç çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu üzerinde, Ali Emir Şen (E-22) 87 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GH 998 plakalı salon araç ile Lefkoşa’ya doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Aslanköy kavşağında geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarpıp yol içerisinde durdu.
Araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.