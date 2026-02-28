Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 Şubat’ta, Girne ve Alsancak’ta yapılan operasyonda “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”ndan iki kişinin tutuklandı mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen iki şahıs da tutuklandı. Tutuklananlardan birinin üzerinde iki gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, 23 Şubat’ta, saat 19.30 sıralarında, Girne ve Alsancak’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, R.G.(E-48) ile S.T.’nin (K-47) bulundukları araç içerisinde ve akabinde farklı konumlarda yapılan aramalarda, tasarruflarında satışa hazır paketler halinde 28 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış ve söz konusu şahıslar tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen E.K.(E-49) ve M.T.(E-48) tutuklandı.

E.K.’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık iki gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet cam pipo da bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.

-Kaza yapan araçta sentetik cannabinoid bulundu, sürücü tutuklandı

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu üzerinde Pirhan mevkiinde dün meydana gelen, hasarla neticelenen trafik kazası sonrasında, araç sürücüsü Ö.Y.’nin (E-43) şüpheli hareketleri sonucu polis tarafından üzerinde ve kullanımındaki araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, tasarrufunda içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ile sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan iki adet kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alındı. Şahıs tutuklandı.