Ülkemizde etkili olan sağanak yağış özellikle dün gece saatlerinde Gönyeli bölgesinde başlayan sağanak sonrasında Gönyeli Barajı'nın taşması sonucunda Gönyeli'de bazı sokaklarda evleri su bastı.

Bu su baskınlarından birini yaşayan Destan Sokak sakini Kamil Karakuş isimli vatandaşımız evlerinin su altında kaldığını, ayni şekilde araçlarının ve birçok eşyalarının da sular altında kaldığını belirterek "Maf olduk. Bittik. Perişanız. Herşeyimiz gitti" diyerek yaşadıkları felakete isyan etti.

Kamil Karakuş'un paylaşımı şöyle:

"Merhaba. Size Gönyeli Destan Sokaktan yazıyorum. Maf olduk. Bittik. Perişanız. Herşeyimiz gitti. Arabalarımız eşyalarımız evimiz sular altında. Köpeğimi kafeste boğulmaktan son anda kurtardım. Kalçamıza kadar suyuk. Baraj taştı. Sular çok yükseldi. Sesimizi duyup sesimiz olun lütfen. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bıktık usandık artık. Her yağmur yağdığında aynı sorunla karşılaşmaktan. Artık yeter. Yetkililer devlet bir önlem alsın artık"