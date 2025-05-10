Fileleftheros gazetesi, 52 yaşındaki bir şahsın, Rusya İstihbarat Teşkilatı’na bilgi aktarması için 59 yaşındaki Yunan bir ressamı görevlendirdiğini ve “Vikendios” lakabıyla bilinen şahsın mart ayında Litvanya’da tutuklandığını yazdı.

Gazete, “Vikendios”un 2008-2011 yıllarında Güney Kıbrıs’ta yaşadığını ve o dönemden itibaren izini bulunamayan şahsın, Yunan polisi tarafından geçen ay yakalanmasıyla ortaya çıktığını kaydetti.

Haberde, Litvanya makamlarının Güney Kıbrıs’tan “Vikendios” ile ilgili bilgi talep ettiği belirtildi.