Dernekten verilen bilgiye göre, Elit Arge- Saryaz ana sponsorluğu ve KKTC Telsim iletişim sponsorluğunda düzenlenecek Kuzey Kıbrıs Siber Güvenlik Zirvesi, “Dijital Geleceği Korumak” temasıyla ODTÜ Kalkanlı Konferans Salonu’nda yer alacak.

Siber güvenlik ekosisteminin geleceğinin tartışılacağı etkinlik, karar vericiler için ortak akıl oluşturma ve Kuzey Kıbrıs’ın dijital güvenlik vizyonuna yön verme ortamı sunacak.

-ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ta Siber Güvenlik Programı

Zirvede ayrıca ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’ne başlatılan Siber Güvenlik Programının tanıtımı da yapılacak. Programı hayata geçirerek uluslararası standartlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefleniyor. Program kapsamında uygulamalı eğitim de verilecek.

Üniversitenin, ülkede dijital savunma bilincinin yayılması için de çalışmalar yürüteceği kaydedildi.