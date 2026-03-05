Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. (Koopbank) iştiraklerinde yarından itibaren ek mesai çalışılmayacağını açıkladı.

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, Koopbank İştiraklerinden KOOP-SÜT, Zirai Levazım Koop. ve BİNBOĞA Yem Fabrikası çalışanlarının ocak ve şubat ayı maaşları ve bayramlık ödeneklerinin eksik ödendiğini, ayrıca 2025 yılına ait Toplu İş Sözleşmesi gereği ödenmesi gereken sosyal hak ve primlerin de ödenmediğini belirtti.

Güröz, bu nedenle yarından itibaren çalışanların ek mesai çalışmayacaklarını ve bu eksik ödeneklerin çalışanlara ödenene kadar ek mesai çalışamama eyleminin 3 İştirakte de devam edeceğini duyurdu.