Lefke Avrupa Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında akademik iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir protokol imzalandı. Lefke Avrupa Üniversitesi’nde gerçekleştirilen imza törenine, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç katıldı. Törende ayrıca LAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Carolina Smochina, Prof. Dr. Hüseyin Ademgil ve Prof. Dr. Ebru Oğurlu ile DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve Rektörlük Özel Kalem Müdürü Kazım Hakverdi de hazır bulundu.

İki üniversitenin rektörleri tarafından imzalanan protokol; akademik personel ve öğrenci değişim programlarının geliştirilmesi, eğitim-öğretim alanlarında ortak projelerin yürütülmesi, bilimsel araştırma ve akademik yayın faaliyetlerinde iş birliğinin artırılması ile eğitim ve araştırma amaçlı kullanılmak üzere karşılıklı veri ve bilgi paylaşımını kapsıyor. Söz konusu anlaşmanın, her iki kurumun akademik birikimini güçlendirmesi ve ortak bilimsel üretimi teşvik ederek yükseköğretim alanına katkı sağlaması hedefleniyor.

Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen: Protokol her iki kurum için önemli kazanımlar sağlayacaktır

İmza töreninde konuşan Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, üniversitelerin yalnızca eğitim ve öğretim faaliyetleriyle sınırlı kalmayıp, sektör ve akademik paydaşlarıyla geliştirdikleri iş birliklerinin bilimsel üretim ve toplumsal katkı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. İmzalanan protokolün her iki kurum için de önemli kazanımlar sağlayacağını ifade eden Yükselen, anlaşma kapsamında üniversiteler arasında ortak akademik çalışmalar yürütüleceğini; eğitim-öğretim alanında iş birliği yapılacağını ve bilimsel araştırma, proje geliştirme ile akademik yayın üretimine yönelik ortak faaliyetlerin gerçekleştirileceğini belirtti. Yükselen, konuşmasının sonunda emeği geçen herkese teşekkür ederek, protokolün her iki üniversite için hayırlı olmasını diledi.

Prof. Dr. Hasan Kılıç: LAÜ ile DAÜ’nün var olan iş birliği daha da ileriye taşınacak

İmza töreninde konuşan Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise, iki üniversite arasında gerçekleştirilen iş birliğinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretim sistemine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Lefke Avrupa Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin köklü akademik birikimlerinin bu protokol aracılığıyla daha da güçleneceğini ifade eden Kılıç, anlaşmanın mevcut iş birliğini ileriye taşıyarak ortak akademik üretimi teşvik etmeyi amaçladığını vurguladı. Protokolün, akademik iş birliklerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Kılıç, iş birliği sürecinde gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e teşekkür ederek, protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını diledi.