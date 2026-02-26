Sanat ve yaratıcılığı toplumla buluşturan Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri, koleksiyonlarına ve projelerine bir yenisini daha ekleyerek müzeciliği yaşayan ve gelişen bir deneyime dönüştürüyor. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öncülüğünde hayata geçirilecek Lego Köşesi kapsamında, Kıbrıs Araba Müzesi içinde oluşturulacak özel sergi alanında çocukların ve gençlerin Lego tasarımları ziyaretçilerle buluşacak.

Proje, dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin kampüsünde gerçekleştirilecek olmasıyla da gençlere sunulan ilham verici eğitim ve kültür ortamına güç katacak.

Çocuklar eserleriyle müzede yerini alacak!

Çocukları yalnızca izleyen değil, üreten bireyler olarak merkeze alan Lego Köşesi; tasarım, mühendislik ve sanat alanlarına ilgi duyan gençler için ilham verici bir platform oluştururken, özgün üretimleri görünür kılarak onların müze deneyiminin aktif bir parçası olmasını sağlayacak. Üretmenin ve paylaşmanın değerini öne çıkaran proje aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi ve müzeyi katılımcı bir yaşam alanına dönüştürmeyi amaçlıyor.

Projeye bireysel başvuruların yanı sıra okullar, kulüpler ve atölyeler aracılığıyla da katılım sağlanabilecek. Sergilenmeye uygun bulunan her çalışma için paylaşımcıya özel künye hazırlanacak; eserlerini müzeye bağışlayan katılımcılara ise sertifika takdim edilecek.

Legolar paylaştıkça çoğalacak!

Proje kapsamında Kıbrıs Araba Müzesi’ne yerleştirilecek “Lego Paylaşım Kutusu” ile proje aynı zamanda güçlü bir sosyal etki hareketine dönüşecek. Ziyaretçiler evlerinde kullanmadıkları Lego parçalarını bağışlayarak üretim ve dayanışmaya katkı sağlayabilecek.

Toplanan parçalar; dezavantajlı çocuklara yönelik atölye çalışmalarında, sosyal sorumluluk projelerinde ve eğitim faaliyetlerinde kullanılacak. Yaş sınırlaması olmaksızın herkesin katkı sunabileceği bu uygulama sayesinde paylaşım kültürünün yaygınlaşması hedefleniyor.

Anna Günsel: “Çocuklarımızın hayallerine alan açarken, onları üretimle güçlenen, paylaşım ile büyüyen bir dünyanın parçası olmaya davet ediyoruz.”

Öncülük ettikleri Lego Köşesi ile ilgili açıklama yapan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, “Bu proje ile çocuklarımızın hayallerine alan açarken, onları üretimle güçlenen, paylaşım ile büyüyen bir dünyanın parçası olmaya davet ediyoruz” ifadesini kullandı. Lego Köşesi’ni gelecekte bağımsız bir müzeye dönüştürme hedefleri olduğunu da vurgulayan Günsel, “Böylece çocukların yaratıcılığı sürekli sergileneceği ve üretim ve paylaşım kültürü kalıcı hale gelecek ve ziyaretçiler için yaşayan, gelişen bir müze deneyimi sunulacak” dedi.

“Her bir Lego parçasının bir hayali, her bir tasarımın ise bir geleceği temsil ettiğine inanıyoruz” diyen Günsel, projenin Kıbrıs Araba Müzesi içinde hayata geçirilmesinin önemine de değinerek, “Kıbrıs Araba Müzesi’nin zengin dokusu, Lego Köşesi’nin yaratıcı atmosferiyle birleşerek çocuklara ilham verici ve interaktif bir deneyim sunacak” ifadelerini kullandı.