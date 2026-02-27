Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM), Gazimağusa Belediyesi (GMB) iş birliğinde “Gazimağusa Ansiklopedisi Çalıştayı” düzenledi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Çalıştay, bugün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapıldı. Gazimağusa’nın tarihi, kültürel, sosyal, siyasal ve ekonomik değerlerinin bilimsel bir yaklaşımla kayıt altına alınmasını amaçlayan çalıştay sonucunda, kente ilişkin kapsamlı ve referans niteliğinde bir kaynak oluşturulması hedefleniyor.

Çalıştay'n açılış konuşmasını DAÜ-KAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu yaptı. İşçioğlu, Gazimağusa’nın güçlü bir tarihsel ve kültürel birikime sahip olduğunu vurgulayarak, kentin belleğinin korunmasının gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

DAÜ-KAM Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Bozkurt ise, ansiklopedinin ideolojik yaklaşımlardan uzak, tamamen bilimsel ilkelere dayalı olarak hazırlanacağını belirtti. Bozkurt, çalışmanın basılı formatının yanı sıra dijital ortamda da yer alacağını ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, kentin liman kimliği, köklü eğitim kurumları ve zengin tarihsel birikimiyle ülke ekonomisi ve kültürel yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç çalıştayda yaptığı konuşmada, üniversitelerin topluma karşı sorumluluklarına dikkat çekerek, Gazimağusa Ansiklopedisi Projesi’nin kentin tarihsel ve kültürel birikimini gelecek nesillere aktarma noktasında önemli bir misyon üstlendiğini ifade etti.

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay da, Gazimağusa’nın güçlü bir toplumsal hafızaya sahip olduğunu belirterek, geçmişin korunmasının geleceğin sağlıklı inşası açısından vazgeçilmez olduğunu söyledi.