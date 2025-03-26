6 Şubat 2023'te Adıyaman İsias Otel'de hayatını kaybedenlerden Osman Çetintaş adına, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) iş birliğiyle özel bir etkinlik düzenleniyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, “Osman Çetintaş Akademik Mirası: Spor, Bilim, Strateji” başlıklı etkinlik, yarın saat 11.00’de, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Şampiyon Melekler Amfisi’nde yer alacak.

Etkinlikte, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ birer konuşma gerçekleştirecek.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran’ın video mesajının ardından Osman Çetintaş’ın özgeçmişi kız kardeşi Seran Çetintaş tarafından paylaşılarak, Çetintaş’ın hayatından kesitler sunan kısa bir video gösterimi yapılacak.

Programın devamında düzenlenecek olan oturumlarda alanında uzman konuşmacılar, sporun akademik ve stratejik yönlerini değerlendirerek bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Giovanni Guidetti de konuşmacılar arasında

İlk oturumda spor, eğitim ve liderlik konuları ele alınacak. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Uğur Dağlı ve Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu’nun yapacağı oturumda, 2017-2022 yılları arasında Türkiye Kadınlar Voleybol Milli Takımı Baş Antrenörlüğü de yapmış olan, Vakıfbank Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı Baş Antrenörü Giovanni Guidetti, Spor Bilimleri Uzmanı Prof. Dr. H. Ulaş Yavuz ve Aydınlık Gazetesi Yazarı, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek konuşmacı olarak yer alacak.

İkinci oturumda ise Osman Çetintaş’ın akademik ve sportif mirası, ailesi ve yakınlarının gözünden anlatılacak. Prof. Dr. Mehtap Malkoç’un moderatörlüğünü üstleneceği bu oturumda, Osman Çetintaş’ın yaşamına dair anılar paylaşılacak.