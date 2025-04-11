Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Makine Mühendisliği’nde geliştirilen biri soğutma diğeri ise ısıtma sistemi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Devrim Aydın tarafından geliştirilen, Çok Geçişli Rejeneratif Dolaylı Tip Evaporatif Soğutma Sistemi’nin, geleneksel klima sistemlerine kıyasla yüzde 75’e varan enerji tasarrufu sağladığı belirtildi. Çevre dostu olan sistemin yalnızca su ile çalıştığı, çevreye zararlı soğutucu akışkanlar içermediği, klasik evaporatif soğutuculardan farklı olarak havaya su buharı katmadan serinlik yarattığı kaydedildi.

Açıklamada, “Bu özellik, nem oranını artırmadan serinlik sunmanın yanı sıra kapalı alanlarda konforlu bir kullanım imkânı yaratıyor. Özellikle sıcak ve kuru iklim bölgeleri için sürdürülebilir ve düşük maliyetli bir alternatif olarak öne çıkan sistem, rejeneratif yapısıyla enerji dönüşümünü daha verimli hâle getiriyor ve dış ortamdan sürekli taze hava sağlayarak iç mekân hava kalitesini de artırıyor” denildi.

Doç. Dr. Devrim Aydın ile DAÜ Makine Mühendisliği doktora programı mezunu Dr. Marzieh Rezaei tarafından geliştirilen Hareketli Yataklı Modüler Termokimyasal Isı Depolama Sistemi ve Yöntemi’nin ise, ısı enerjisinin termokimyasal yöntemle yüksek verimle ve uzun süreli olarak depolanmasını sağladığı kaydedildi.

Açıklamada sisteme ilişkin şunlar belirtildi:

“Sistem, modüler yapısı ve hareketli yatak teknolojisi sayesinde, güneş enerjisinden endüstriyel atık ısının geri kazanımına kadar geniş bir uygulama alanı sunuyor. Yaz döneminde yoğun olarak elde edilen güneş enerjisinin depolanarak kış aylarında alan ısıtmasında kullanılması hedeflenen bu teknoloji; elektrik, doğalgaz ve katı yakıt tüketimini azaltarak enerji maliyetlerinin düşürülmesini ve karbon emisyonlarının azaltılmasını mümkün kılıyor. Mevcut güneş enerjili su ısıtıcılarıyla entegre edilebilir yapıda olması ve yerli üretime elverişli tasarımı sayesinde, sistemin ülkemizde yeşil teknoloji odaklı ekonomik kalkınmaya katkı sağlaması bekleniyor”

İki sistemin de, iklim değişikliğiyle mücadele, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı gibi küresel sorunlara yönelik mühendislik temelli çözümler sunduğu kaydedildi.

Açıklamada, KKTC’de başlatılacak pilot uygulamalarla hayata geçirilmesiyle birlikte, bölgesel enerji politikalarına katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi. Söz konusu sistemlerin, daha kompakt, tasarruflu ve geniş ölçekli çözümler sunacak hale getirilmesinin planlandığı belirtildi.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada “Üniversitemiz bünyesinde geliştirilen bu tür yenilikçi çalışmalarla gurur duyuyoruz” dedi. Aydın ve Rezaei’nin elde ettiği patentlerin DAÜ’nün araştırma ve geliştirme vizyonunun somut bir yansıması olduğunu kaydeden Kılıç, “Söz konusu sistemlerin sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve çevre dostu çözümler üretme noktasında sağlayacağı katkılar, yalnızca akademik değil aynı zamanda toplumsal ve ekonomik anlamda da büyük önem taşımaktadır” dedi.