Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK) koordinasyonuyla geleneksel “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gençlik Yürüyüşü” düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, dün yapılan yürüyüş, DAÜ Atatürk Meydanı’ndan başlayarak Mağusa Gelişim Merkezi (MAGEM) önünde sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğe, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürü Cemal Kılıç, DAÜ Öğrenci Konseyi, DAÜ öğrenci kulüpleri ve DAÜ personeli katıldı.

Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) önünde son bulan yürüyüş, Gençliğe hitabe ve andımızın okunmasıyla tamamlandı.