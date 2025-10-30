Yenierenköy İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Meme Kanseri Farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Erenköy-Dipkarpaz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bando eşliğinde köy içinde yürüyüş yapan öğrenciler, taşıdıkları pankartlarla vatandaşlara erken teşhisin önemini hatırlattı.

“Annemi Seviyorum”, “Farkında Ol”, “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” ve “Geç Kalma” yazılı pankartlarla yürüyen minik öğrenciler, hem köy halkına hem de ziyaret ettikleri Erenköy-Karpaz Belediyesi’ne farkındalık mesajı verdi.

Bakırcı: ‘Çocuklarımız gibi farkında olalım’

Etkinlik sırasında öğrencilerle bir araya gelen Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, anlamlı etkinlikte yer alan çocukları kutladı. Bakırcı, çocukların sosyal sorumluluk projelerine katılmasının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Erken teşhis, sadece meme kanserinde değil, tüm hastalıklarda hayat kurtarır. Bu bilinçle hareket etmek, hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimiz için büyük önem taşır.”

Bakırcı ayrıca geçen yıl düzenlenen benzer etkinliği hatırlatarak, bu tür faaliyetlerin toplumda sağlık bilincinin yerleşmesi açısından büyük katkı sağladığını vurguladı.

Her yıl 1-31 Ekim tarihleri arasında kutlanan Meme Kanseri Farkındalık Ayı, toplumda erken teşhisin önemini vurgulamak ve düzenli tarama alışkanlığını teşvik etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Etkinliklerde “pembe kurdele” sembolüyle farkındalık oluşturulurken, kadınlar ve erkekler meme kanseri belirtileri ile risk faktörleri konusunda bilgilendiriliyor.