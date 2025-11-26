Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) yaşanan ekonomik sıkıntılar gerekçe gösterilerek, Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeleri hakkında görevden alma süreci başlattı. 25 Kasım 2025 tarihli ve Ü(K-I)2268-2025 sayılı kararla, DAÜ Eğitim Vakfı Yöneticiler Kurulu’nda görev yapan isimlerin tamamının görevden alınması için Sayın Cumhurbaşkanı’na öneride bulunulmasına karar verildi.

Kararda, 18/1986 sayılı Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 5’inci maddesinin Cumhurbaşkanına verdiği yetkiye dayanıldığı vurgulandı. Bakanlar Kurulu, vakıf yönetiminin üniversitenin derinleşen mali sorunlarına karşı yeterli önlem alamadığını kayıtlara geçirdi.

Görevden alınması önerilen isimler şöyle sıralandı: Erdal Özcenk ve Halil Orun (2021 tarihli karar ile atanan), Mustafa Safran ve Mustafa Kurt (2023 tarihli karar ile atanan), Beyhan Gürgöze ile İsmail Güneş Güneşoğlu (2025 tarihli karar ile atanan), Özgür Yuca ve Servet Karabacak (2024 tarihli karar ile atanan).

Bakanlar Kurulu kararı, DAÜ’de yönetim yapısının yeniden şekillendirileceği yönündeki beklentileri artırırken, sürecin nihai aşaması Cumhurbaşkanlığı onayıyla tamamlanacak. Kararın uygulanması halinde üniversite vakıf yönetiminde köklü bir değişim yaşanması bekleniyor.