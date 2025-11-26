Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, kamu kurumlarında etkinlik ve verimliliğin sağlanmasının, halkın layıkıyla hizmet alabilmesinin kamunun siyasetten tamamen arındırılmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Güven Bengihan, kamuda liyakatli, işini layıkıyla yapan, mesai saatlerine uyan kamu çalışanlarının zan altında bırakılmasının haksızlık olduğunu vurgulayarak, “Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’nun ve Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’nın denetim yapmasına karşı değiliz ancak en etkin denetim yerinden yapılan denetimdir. Bu da Müdür ve Müsteşarların görevidir.” ifadesini kullandı.

KTAMS tarafından yapılan açıklamaya göre, Bengihan, Başbakan Ünal Üstel’in bazı kurumlarda mesai düzenine uyulmadığı ve tüm kamu kurumlarında etkin denetimlere başlanacağı yönündeki dünkü açıklamasını eleştirdi.

Bengihan, sendikanın kamuda etkin ve verimli hizmet sunumunun sağlanması için personel ve yönetici atamasının adaletli ve liyakata dayanması gerektiğinin şart olduğunu yıllardan beri vurguladıklarını kaydetti. Üst kademe yöneticilerinin atanmasında da liyakatin gözetilmesi gerektiğini belirten Bengihan, kamuya seçim döneminde yapılan istihdamların kamu hizmetinde verimliliğin düşmesine neden olduğunu savundu.

Güven Bengihan, şöyle devam etti:

"Yıllardan beridir Hükümette olan bir başbakanın kamu kurumlarının içine düşürüldüğü durumdan şikayet etmeye hakkı yoktur çünkü bu durumun müsebbibi kendileridir, kamuya partizanca, liyakatsiz istihdam edilen torpilli yandaşlarıdır. Kamu Kurumlarında etkinlik ve verimliliğin sağlanması, halkımıza layıkıyla hizmet verebilmesi kamunun siyasetten tamamen arındırılması ile mümkün olacaktır"