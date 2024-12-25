Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Ishenaly Arabaev Kırgız Devlet Üniversitesi arasında ilişkileri geliştirme, güçlendirme ve teşvik etmeyi amaçlayan Mutabakat Anlaşması imzalandı. 20 Aralık 2024 Cuma günü, saat 13:00’te, DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen Protokol İmza Töreni’nde Mutabakat Anlaşması’na DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Ishenaly Arabaev Kırgız Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aigul Abdraeva Tolokovna imza koydu. Söz konusu törende, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren ile Kırgız Devlet Üniversitesi’nden gelen heyet hazır bulundu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç gerçekleştirdiği konuşmasında, Kırgızistan Devlet Üniversitesi ile DAÜ arasındaki ilişkileri ve iş birliğini geliştirmek amacıyla ortak bir protokole imza atmak için bir araya geldiklerini belirtti. Bu protokol sayesinde Kırgızistan Devlet Üniversitesi ile akademik, öğrenci değişimi ve araştırma alanlarında ilişkileri geliştireceklerine inandığını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, protokole imza atmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Ayrıca, DAÜ olarak Kırgız Devlet Üniversitesi ile her türlü iş birliğine açık olduklarını vurguladı.

Kırgız Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aigul Abdraeva Tolokovna ise yaptığı konuşmada, oğlu ve gelininin Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olduklarını ve bu nedenle DAÜ ile güçlü gönül bağlarının bulunduğunu belirterek, DAÜ'de olmaktan ve DAÜ ile protokole imza atmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Ayrıca her iki üniversite arasındaki iş birliği anlaşmasının, Kırgızistan ile ilişkilerin daha da güçlenmesine ve bu anlaşmanın, iki ülke arasındaki iş birliğinin ileri taşınmasına katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Protokolün İmzalanmasının Ardından Karşılıklı Hediye Takdimi Gerçekleştirildi

Protokol töreninin ardından, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kırgız Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolokovna’ya Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano ve DAÜ’ye ait özel bir hediye takdim etti. Ardından, Prof. Dr. Tolokovna ise üniversitelerine özgü hediyeyi Prof. Dr. Kılıç’a sunarak teşekkürlerini iletti.