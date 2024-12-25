Manchester United, Old Trafford stadında fare istilasıyla karşı karşıya kaldı.

Hijyen denetçileri tarafından Old Trafford'a yapılan son ziyarette fare dışkılarına rastlandı ve kulüp, maksimum beş yıldızlık derecenin çok altında, iki yıldızlık bir hijyen notu aldı.

YİYECEK SATAN NOKTALARDA DA FARE KALINTILARI GÖRÜLDÜ

Kulüp yetkilileri, haşere kontrol uzmanları ve yerel belediyeyle iş birliği içinde sorunu çözmek amacıyla bir dizi önlem uygulamaya başladı.

Daily Mail, zemin seviyesindeki kurumsal süitlerde ve taraftarlara yiyecek satan bir kioskta fare faaliyetine dair kanıtlar bulduğunu bildirdi.

Bunun sonucunda United’ın gıda hijyeni derecesi dört yıldızdan iki yıldıza düşürüldü ve iyileştirme talimatı verildi.

Bu sorun, ünlü stadyumun bir kanal ile demiryolu hattı arasında yer almasından kaynaklanıyor.

2015 yılında Daily Mail, kulübün Kuzey ve Güney tribünlerinde kemirgen sorunlarını çözmek için haşere kontrol ekipleriyle çalıştığını açıklamıştı. Hatta bazı kemirgenlerin personel ofislerinde görüldüğü belirtilmişti.

Sorun, genellikle kış aylarında soğuk havaların etkisiyle haşerelerin daha sıcak ve korunaklı alanlara yönelmesiyle şiddetleniyor.

Her iç saha maçına yaklaşık 74.000 kişinin katıldığı göz önüne alındığında, kulüp aynı zamanda büyük miktarda atıkla da uğraşmak zorunda kalıyor.

Haşere kontrol ekiplerinin şu anda Old Trafford’u haftada dört ila beş kez ziyaret ettiği düşünülüyor.

Kulüp içinden alınan bilgilere göre, United, hijyen derecesini en kısa sürede beş yıldıza çıkarmayı hedefliyor.

Manchester United’dan bir sözcü şu açıklamada bulundu:

"Manchester United, Old Trafford genelinde kapsamlı bir haşere kontrol sistemi uygulamaktadır. Tüm yemek servis alanlarında haftalık çok sayıda denetim yapılmakta ve yiyeceklerin saklandığı, hazırlandığı ve servis edildiği her yerde hijyen ve temizlik standartlarının yüksek olmasını sağlamak için katı önlemler alınmaktadır. Eğer stadyumda bu tür olaylar yaşanırsa, derhal ve uygun şekilde müdahale edilir."