Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, dün yerel bir medya organında yayımlanan ve üniversiteyi hedef alan bir haberin gerçek dışı, çarpıtılmış ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik mesnetsiz iddialar içerdiğini belirtti.

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, özellikle üniversite tercih ve kayıt sürecinin devam ettiği bir dönemde böylesi bir haberin yayımlanmasının art niyetli bir tutumun açık göstergesi olduğu kaydedildi.

Üniversitenin herhangi bir şekilde “sahte kayıt” uygulamasının söz konusu olmadığının belirtildiği açıklamada, “Tüm kayıt işlemleri, DAÜ Tüzük ve Yönetmelikleri çerçevesinde, şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütülmektedir. Kayıt süreçlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve uluslararası standartlara tam uyum içinde gerçekleştirilmektedir.” denildi.

“Haberde geçen “2008’den bu yana sistemde aktif görünen öğrenciler” ifadesinin kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak çarpıtıldığının kaydedildiği açıklamada, şöyle denildi.

“Bu sayı; kayıt dondurma, yatay geçiş, özel durumlar ve akademik süreçleri devam eden öğrencileri kapsamaktadır ve iddia edildiği gibi usulsüzlük barındırmamaktadır.

‘Üniversitenin yerini bilmeyen öğrenciler’ veya ‘hiç kampüse gelmeden kayıt yenileme’ gibi iddialar, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan, temelsiz ifadelerdir. Üniversitemizde kayıtlı tüm öğrenciler kimlik doğrulama, akademik takibi ve kayıt süreçleri bakımından titizlikle ve sistematik biçimde izlenmektedir. Söz konusu haber hiçbir belgeye, resmi kaynağa ya da doğrulanabilir bilgiye dayanmamaktadır. Bu durum, gazetecilik meslek ilkelerinin ve etik sorumlulukların açıkça ihlal edildiğini göstermektedir.”

Bu tür maksatlı ve asılsız haberlerin yalnızca üniversiteyi değil; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yükseköğretim sistemine duyulan güveni ve Türkiye Cumhuriyeti YÖK denetim süreçlerini de haksız yere hedef aldığının belirtildiği açıklamada, ilgili medya kuruluşunu, kamuoyunu yanıltmak yerine gazetecilik sorumluluğu ve etik ilkeler doğrultusunda hareket etmeye davet edildi.

Açıklamada, söz konusu iftiraya karşı tüm yasal hakların kullanılacağı ifade edildi.