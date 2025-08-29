Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi doktora öğrencisi Fetine Bayraktar, Uluslararası Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Konferansı’nda (Twentieth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences – ICISS 2025) “Emerging Scholar Award” ödülüne layık görüldü.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Uluslararası Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Konferansı İspanya’da Málaga Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenirken, “Emerging Scholar Award” genç araştırmacıların bilimsel gelişimlerini destekleme ve uluslar arası akademik iletişimi teşvik etme amacıyla veriliyor.

Bayraktar'ın, ödül sayesinde konferansa katılma ve akademik çalışmalarını uluslar arası bir platformda paylaşma fırsatı bulduğu belirtildi.

Bayrakta, bu yılki teması “Zihinler ve Makineler: Yapay Zekâ, Algoritmalar, Etik ve Küresel Toplumdaki Düzen” olan konferansta Bayraktar, sunum ve çeşitli oturumlarda başkanlık yaptı.