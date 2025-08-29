15. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali başladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Gençlik Merkezi Birliği’nin ana organizatörlüğünde, FOLKDER, TUFAD, HASDER, FOGEM ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen Festival’in açılışı dün akşam kortej yürüyüşü ile yapıldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Kızılbaş Kilisesi’nde yer alan Gençlik Merkezi Birliği’nden hareket eden kortej, Lefkoşalıları selamlayarak Kızılbaş Parkı’na ilerledi ve festivalin açılışını yaptı, korteje LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Harmancı: “Kültürümüzü tanıtacak, bu adada var olduğumuzu ve Kıbrıslı Türklerin kültürlerine sahip çıktığını anlatacağız”

Açılış konuşmasını yapan LTB Başkanı Harmancı, tiyatro festivalinin ardından en geniş paydaş katılımıyla düzenlenen etkinlikte beş ülke ve beş derneği Lefkoşa’da ağırlamanın büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Harmancı, böylesi güzel bir mekânda farklı ülkelerden gelen dans ve müzik ekiplerinin Kıbrıslı Türk kültürüyle buluşmasının şehre özel bir tını katacağını vurguladı, “Kültürümüzü tanıtacağız, bu adada var olduğumuzu ve Kıbrıslı Türklerin kültürlerine sahip çıktığını anlatacağız.” dedi.

“Diliyoruz ki buradan yükselen bu mesaj Gazze’ye, Ukrayna’ya ve dünyanın her yerine ulaşır.” ifadelerini kullanan Harmancı, barış içinde bir gelecek için kültürel buluşmaların önemine dikkat çekti.

Yetkiner

Gençlik Merkezi Birliği Başkanı Çisem Yetkiner ise festivali düzenledikleri LTB ve paydaş derneklere teşekkür ederken, dolu dolu bir festival hazırlandığını, konuk ekiplerin de çok güzel şekilde ağırlandığını belirtti.

- Festival 1 Eylül’e kadar devam edecek

Gençlik Merkezi Birliği, FOLKDER, TUFAD, HASDER ve FOGEM ekipleri yanı sıra Türkiye, Hırvatistan, Kolombiya, Polonya ve Sırbistan’dan katılan ekiplerin performanslarını sergilediği festival, 1 Eylül Pazartesi akşamına kadar devam edecek.

Festivalin programı şu şekilde:

"Bugün: 21.00 - 23.00 Sahne Gösterileri

21.00 - 01.00 DJ eşliğinde eğlence (Zahra Sokak)

Yarın: Color Night (Gençlik Merkezi Derneği)

31 Ağustos Pazar: 21.00 - 22.00 sahne gösterileri

1 Eylül Pazartesi 21.00 - 23.30 sahne gösterileri ve kapanış seremonisi”