Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde, 4 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen İngiltere merkezli TOLES (Test of Legal English Skills) Sınavı’nda sonuçlar açıklandı. Toplam 25 kişinin katıldığı sınavda adaylar, Foundation, Higher ve Advanced seviyelerinde yüksek dereceler elde ederek önemli başarılara imza attı.

2012 yılından bu yana Kıbrıs’ın ilk TOLES sınav koordinatörlüğünü yürüten DAÜ TOLES Sınav Merkezi’nden yapılan açıklamada, bu yıl adayların Foundation, Higher ve Advanced seviyelerinde sınava girdiği ve elde edilen başarıların dikkat çekici olduğu vurgulanarak, katılımcıların başarı ortalamasının yıllar içerisinde düzenli olarak yükseldiği kaydedildi.

Bir İlke İmza Attılar

Açıklanan sonuçlara göre Gürsu Bengihan ve Ece Gömdeniz, kendi kategorilerinde en yüksek notu alarak bir ilke imza attılar. Foundation seviyesinde Gürsu Bengihan 96, Melike Şafak 91 ve Sevcan Kapan 86 puan elde etti. Higher seviyesinde Ece Gömdeniz 97, Şevval Sude Dumanoğlu 80 ve Başak Gülten 76 puan alırken, Advanced seviyesinde ise Arzu Alp 71 puanla sınavı başarıyla tamamladı.

DAÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı, öğrencilerin ve mezunların uluslararası hukuk dilinde yetkinlik kazanmalarına katkı sağlayan TOLES Sınavı’nın, kariyer gelişimleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.