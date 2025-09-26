Türkiye’nin UNESCO tescilli gastronomi şehri Afyonkarahisar, “Tarihle Mayalanan Şehir” temasıyla düzenlenen 7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali ile eşsiz mutfağını ve birbirinden lezzetli yöresel ürünlerini hafta boyunca yemek tutkunlarının beğenisine sundu.

Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyonkarahisar Ticaret Borsası, Zafer Kalkınma Ajansı, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği, Afyonkarahisar Gastronomi ve Turizm Derneği, Afyonkarahisar Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği ve ZAFTODER iş birliğiyle gerçekleştirilen ve kapılarını ziyaretçilerine açan 7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali, ülke dışından ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen şefler, basın mensupları, gastronomi ilgilileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali’nin ilk günü unutulmaz anlara da sahne oldu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliklerde, workshoplar, Guınnes dünyanın en büyük sucuklu yumurtası rekor denemesi, gala gecesi ve konserlerle dolu dolu bir program ziyaretçilerle buluştu.

Festival kapsamında AFPAD Başkanı Şef Hamza Kalkan önderliğinde şeflerin hazırladığı, Afyonkarahisarlı sucuk ve yumurta firması tarafından verilen 1 ton sucuk ve 15 bin gezen tavuk yumurtası ile 25 metrekarelik özel üretilen krom tavada yapılan 1.930 kiloluk dev sucuklu yumurta, Guinness Dünya Rekorları’na girdi.

Guinness Dünya Rekorları Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı, yapılan ölçüm ve denetimlerin ardından 1.930 kiloluk dev sucuklu yumurtanın resmen dünya rekoru olarak tescillendiğini açıkladı.

Muhteşem misafirperverliği ile eksiksiz konaklama yeri Korel Thermal Resort Clinic & SPA misafirlerine keyifli bir program yaşattı.

7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali yürütücüsü AFPAD Başkanı Şef Hamza Kalkan organizasyonuyla ve Korel Resort’un deneyimli şefi Exucutive Şef Nuri Erbil ve deneyimli ekibi ile hazırlanan Gala yemeği menüsü şöyleydi:

Chef Taste Menü: Damak Hoşluğu; ekşi mayalı Afyonkarahisar patates ekmeği, vişneli kaymaklı emülsiyon. Soğuk Başlangıç; kiraz talaşında tütsülenmiş füme soğuk Afyonkarahisar pastırması, ilabada otu, nar ekşili zeytinyağı, Afyonkarahisar haşhaş pesti. Ara Sıcakta; Kayra Börek’ten mercimekli sucuk içlii Bükme, mağara yoğurdu, domates şurubu. Ana Yemek; tuz ateşinde pişirilmiş kuzu incik, balkabağı langal ezmesi, ilikli elma şurubu. Tatlı; ekmek kadayıfı, manda kaymağı, vişne balı, susamlı arı poleni şeklinde özel bir seçki sunuldu.

KKTC’den Girne Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs Final Üniversitesi şef hocaları, şefler, Master Şef Tanya Kilitkayalı, gastronomi uzmanları ve KKTC’nin ünlü siması koreograf köşe yazarı Olgan Mustafa’nın katılması Afyonkarahisar’da büyük ilgi gördü.

Şef Hamza Kalkan ve Gazeteci Veysel Kavrayan’ın misafiri olarak katılan Olgan Mustafa festivalle ilgili şöyle konuştu:

“Afyonkarahisar çok güzel bir şehir, insanı misafirperver. Bana birçok hediyeler verdiler. İlk defa geliyorum bu bölgeye. Türkiye’yi hep özleriz, ben de Anadolu ile özlem giderdim. Keyifli, farklı bir festivaldi. Birçok farklı şey gördüm burada. KKTC’de olmayan tatlar var. Buradan birçok bağlantı kurmak istiyorum. Keşke Ada’da da olsa bu lezzetler, hepsi çok kaliteli. Korel Otel’e ağırlama için, Afyonkarahisar halkına misafirperverlikleri için, Şef Hamza Kalkan’a ve değerli üstad gazeteci Veysel Kavrayan’a davetleri için teşekkür ederim”