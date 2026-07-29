Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) KKTC’nin dijital dönüşüm hedeflerine katkı sağlayacak önemli bir iş birliğine imza attı. İki kurum arasında imzalanan iş birliği protokolü; eğitimden siber güvenliğe, yapay zekadan dijital sertifikasyona uzanan geniş bir alanda ortak projelerin hayata geçirilmesini hedefliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen imza töreni ile yürürlüğe giren protokol, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ile BTHK Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük tarafından imzalandı. Eğitim, araştırma, sertifikasyon ve sektör iş birliklerini kapsayan bütüncül bir dijital dönüşüm modeli oluşturmayı amaçlayan protokol kapsamındaki çalışmalar, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Eğitim ve Bilişim Birimi (DEBİM) ile Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TAGEM) koordinasyonunda yürütülecek.

Ortak projeler dijital dönüşüme yön verecek!

İş birliği kapsamında, KKTC’nin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayacak strateji çalıştayları, politika geliştirme toplantıları ve etki analizleri gerçekleştirilecek. Dijital ekonomi, siber güvenlik, eğitim teknolojileri ve haberleşme alanlarında yol haritaları hazırlanırken; akademi, kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek forumlar ve iş birliği platformları oluşturulacak. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik siber güvenlik ve dijital farkındalık eğitimleri düzenlenirken, “Genç Dijital Elçiler” programı da hayata geçirilecek. Bunun yanı sıra girişimcilik eğitimleri, hackathonlar ve startup destek programlarıyla yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi teşvik edilecek; Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fon programlarına yönelik ortak projelerle KKTC’nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak çalışmalar desteklenecek.

Eğitim, sertifikasyon ve teknoloji odaklı yeni model!

Protokol kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) iş birliğinde dijital teknolojiler alanında eğitim programları geliştirecek, blockchain tabanlı güvenli ve doğrulanabilir dijital sertifikasyon sistemi kurulacak ve ulusal düzeyde geçerliliğe sahip mikro sertifika programlarını hayata geçirilecek. Ayrıca dijital dönüşüm politikalarına katkı sağlayacak araştırmalar yürütülürken, dijital girişimciliği destekleyen projeler ile eğitim, staj ve istihdam süreçlerini birbirine bağlayan yeni modeller geliştirilecek. İş birliğinin önemli hedeflerinden biri de “BTHK Akademi”nin kurulması olacak. KKTC’ye özgü hibrit dijital eğitim modeliyle çevrim içi ve yüz yüze eğitimler bir araya getirilerek sektör odaklı uygulamalı ve sertifikalı programlar düzenlenecek.

Doç. Dr. Kadri Bürüncük: “Ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak başarılı projelere birlikte imza atacağımıza inanıyorum.”

Törende konuşan BTHK Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, dijital dönüşümün merkezinde veri analitiği, yapay zeka ve siber güvenliğin yer aldığını belirterek, Yakın Doğu Üniversitesi’de Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi’nin kurulmasının son derece isabetli bir adım olduğunu söyledi. Veri analitiğinin doğru karar alma süreçlerinin temelini oluşturduğunu ifade eden Doç. Dr. Kadri Bürüncük, “Veri olmadan yapılan değerlendirmeler teoride kalmaya mahkumdur. Günümüzde yapay zeka hayatın her alanını dönüştürürken, siber güvenlik de kurumlar ve ülkeler için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline geldi. Bu nedenle yalnızca teknolojiyi bilinçli kullanmak değil, güçlü ve sürdürülebilir dijital yapılar oluşturmak da büyük önem taşıyor” dedi. Üniversite-kamu-sektör iş birliklerinin bilgi ve deneyimin ortak projelere dönüşmesi açısından büyük değer taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Kadri Bürüncük, “Bu protokolün, uzun süredir önemine inandığımız iş birliğini resmiyete taşıdığına inanıyorum. Kurum olarak bugüne kadar birçok üniversiteyle ortak çalışmalar yürüttük ve bunların olumlu sonuçlarını gördük. Yakın Doğu Üniversitesi ile de ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak başarılı projelere birlikte imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mustafa Kurt: “Üniversitelerin temel görevi eğitim ve araştırmanın yanı sıra topluma hizmet etmektir.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yerel ve uluslararası düzeyde 200’ün üzerinde aktif iş birliği bulunduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Üniversitelerin temel görevi eğitim ve araştırmanın yanı sıra topluma hizmet etmektir. Biz bunu bir adım öteye taşıyarak ‘toplumu dönüştürmek’ olarak tanımlıyoruz. Bilimsel bilgi ancak uygulamayla birleştiğinde gerçek değerini buluyor. Bu nedenle kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğumuz iş birliklerini son derece kıymetli görüyoruz” dedi.

Yapay zeka ve dijital teknolojilerin hayatın her alanında hızlı bir dönüşüm yarattığına dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi’nin; Yükseköğretim Kurulu tarafından Yapay Zeka ve Siber Güvenlik bölümlerinin onaylandığını hatırlattı. Üniversitenin eğitim programlarının yeni dönemde yapay zeka odaklı bir anlayışla yeniden yapılandırıldığını söyleyen Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Artık üniversitemizdeki tüm programlar bu dönüşüme uyum sağlayacak şekilde güncelleniyor. Her bölümde yapay zeka ile ilişkili derslerin müfredata dahil edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.