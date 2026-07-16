Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet M. Erginel, Oxford Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nde misafir akademisyen olarak görev aldı. Times Higher Education dünya üniversite sıralamasına göre son on yıldır aralıksız olarak dünyanın en iyi üniversitesi seçilen Oxford Üniversitesi’nin Felsefe Fakültesi’nde, alanın önde gelen birçok felsefecisi bulunuyor.

2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi boyunca uzmanlık alanı olan Eski Yunan Felsefesi üzerine çeşitli seminer ve çalıştaylara katılan Prof. Dr. Erginel, yürüttüğü akademik çalışmaları Oxford Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora öğrencileri ve diğer misafir akademisyenlerle paylaşma fırsatı buldu.

Prof. Dr. Erginel, bu süreçte özellikle Platon’un haz, acı ve güzellik kavramlarına ilişkin görüşleri üzerine yaptığı araştırmalarını derinleştirerek çalışmalarını makale ve kitap bölümü olarak yayımlanacak şekilde sürdürdü. Ayrıca, felsefe tarihinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Platon’un “Devlet” diyaloğunda yer alan siyaset felsefesine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Dünyanın Önde Gelen Üniversitelerinde Davetli Konuşmacı Oldu

Prof. Dr. Erginel, Platon’un ideal devlet anlayışında çatışma ve savaşların rolüne ilişkin yürüttüğü araştırmalarını Birleşik Krallık’ın önde gelen üniversitelerinde davetli konuşmacı olarak sundu. Bu kapsamda gerçekleşen sunumlardan biri, Cambridge Üniversitesi Antik Çağ Çalışmaları (Classics) Fakültesi’nde, alanın en eski ve prestijli seminerlerinden biri olan “B Club” kapsamında gerçekleştirildi. 1931 yılından bu yana düzenlenen bu seminere her akademik dönemde alanın önde gelen akademisyenlerinden en fazla üç konuşmacı davet edilmektedir. Prof. Dr. Erginel ayrıca St. Andrews Üniversitesi Antik Çağ Çalışmaları Fakültesi ile King’s College London Felsefe Bölümü’nde de sunumlar gerçekleştirdi.

Platon’un Barış Anlayışına Yeni Bir Bakış

Söz konusu sunumlarında Prof. Dr. Erginel, Platon’un sanıldığının aksine daha barışçıl ve savaş karşıtı bir yaklaşım benimsediğini ortaya koydu. Platon’un ideal devletinin, savaştan ve şiddetten mümkün olduğunca kaçınan; yalnızca savunma amacıyla ve gerekli olduğu ölçüde savaşa başvuran bir yapıda olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Erginel ayrıca bu görüşlerin, günümüzde yaşanan uluslararası ve toplumlararası çatışmaların etik açıdan değerlendirilmesine ışık tutabilecek nitelikte olduğunu vurguladı. Yoğun ilgi gören bu sunumlar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin uluslararası akademik platformlarda başarıyla temsil edilmesine katkı sağladı.