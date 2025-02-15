Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü, hayatını kaybeden DAÜ personeli ve Şampiyon Melekler anısına Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda Vefa Turnuvaları düzenliyor. Turnuvalar, basketbol, voleybol, futbol, satranç ve tenis gibi farklı spor branşlarında gerçekleştirilecek.

ŞAMPİYON MELEKLER ANISINA VOLEYBOL TURNUVASI

Vefa Turnuvalarının ilk etkinliği, 23 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası olacak. Söz konusu turnuvaya başvurular 21 Şubat 2025’e kadar kabul edilecek. Master kategorisinde düzenlenecek olan turnuva, 2023 Kahramanmaraş depreminde Adıyaman’da hayatını kaybeden Şampiyon Melekleri anmak için gerçekleştirilecek. Turnuvaya katılmak isteyenler, 0 392 630 23 02 numaralı telefondan detaylı bilgiye ulaşabilecek.

AYER ALTUN ANISINA TENİS TURNUVASI

24 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan Ayer Altun Anı Turnuvası, 2015 yılında hayatını kaybeden DAÜ Sağlık Merkezi personeli Ayer Altun anısına düzenlenecek. DAÜ öğrencileri ve personeline açık olan söz konusu turnuva Tek Erkek, Çift Erkek, Tek Kadın, Çift Kadın ve Karışık Çiftler kategorilerinde yapılacak. Katılımın ücretsiz olacağı turnuvaya başvurular 21 Şubat 2025 tarihine kadar alınacak. Turnuvaya hakkında detaylı bilgiye 0 548 860 9472 numaralı hattan ulaşılabilecek.

FIRAT ÇIRAK ANISINA BASKETBOL TURNUVASI

DAÜ personeline yönelik olarak düzenlenen Fırat Çırak Anı Turnuvası, 3-13 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2018 yılında hayatını kaybeden Döner Sermaye İşletme Müdürü Fırat Çırak anısına düzenlenecek olan turnuvaya aktif lisanslı oyuncular katılamayacak. Söz konusu turnuvaya başvurular 28 Şubat 2025 tarihine kadar kabul edilecek. Katılım göstermek isteyen kişiler 0 533 856 3218 numaralı telefondan detaylı bilgiye ulaşabilecek.

ALEKSANDR ZABOLOTKOV SATRANÇ ANI TURNUVASI

DAÜ öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan Aleksandr Zabolotkov Satranç Anı Turnuvası, 15 Mart 2025 tarihinde saat 13:00’te başlayacak. 2022 yılında hayatını kaybeden DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Aleksandr Zabolotkov anısına gerçekleştirilecek olan turnuvaya başvurular 14 Mart 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Katılım göstermek isteyen kişiler 0 548 841 4980 numaralı telefondan detaylı bilgiye ulaşabilecek.

DOÇ. DR. ARİF AKKELEŞ ANISINA FUTSAL TURNUVASI

14-18 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Doç. Dr. Arif Akkeleş Anı Turnuvası, DAÜ personeline özel bir futsal turnuvası olarak gerçekleştirilecek. 2024 yılında hayatını kaybeden DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Akkeleş anısına düzenlenen turnuvaya aktif lisanslı oyuncular katılamayacak. Söz konusu turnuvaya başvurular 11 Nisan 2025’e kadar kabul edilecek. Katılım göstermek isteyen kişiler 0 533 868 3782 numaralı telefondan detaylı bilgiye ulaşabilecek.

DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu anlamlı turnuvalar, üniversite camiasının kaybettiği değerli üyelerinin anısını yaşatırken, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak. Katılım ve başvuru için belirtilen tarihlere dikkat edilmesi önemlidir.