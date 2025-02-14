KKTC Atletizm Federasyonu, Olağan Seçimli Genel Kurulu 15 Şubat Cumartesi günü gerçekleştiriliyor. Mevcut Başkan Ferhat Sakallı’nın tek aday olarak yer alacağı genel kurul, federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde üye kulüplerin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Genel kurul saat 10.00’da "Açılış ve divan başkanlığının oluşumu” gündem maddesi ile başlayacak.

“2024 faaliyet programının okunup aklanması” ve “2025 yılı faaliyet programının sunulması” gündem maddeleri ile devam edecek olan genel kurulda raporların üyeler tarafından onayı istenecek. “Başkanlık seçimi gündem maddesi” ile “Görüş ve öneriler” gündem maddelerinin ardından genel kurul sona erecek.