Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü, saat 17.30’da, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda oynanacak açılış karşılaşmaları ile başlayacak.

Her hafta Çarşamba günleri gerçekleştirilecek karşılaşmalar, 17.30, 18.30 ve 19.30 saatlerinde oynanarak üniversite kampüsünde sporun birleştirici gücünü ve toplumsal dayanışmayı ön plana çıkaracak önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Toplam 10 takımın katılım göstereceği ve master kategoride gerçekleşecek olan turnuva, yalnızca sportif bir organizasyon olmanın ötesinde; 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerin anısını yaşatmakla birlikte, onların temsil ettiği umut, dayanışma, mücadele ve sorumluluk bilincini genç kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Organizasyon, spor aracılığıyla toplumsal hafızayı diri tutmayı, birlikte iyileşme kültürünü güçlendirmeyi ve geleceğe daha güçlü bir ortak sorumluluk duygusuyla bakılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Üniversite, kamu kurumları ve toplumun farklı kesimlerinden sporcuları bir araya getiren turnuva; rekabetin ötesinde dostluk, saygı ve birliktelik değerlerini ön plana çıkararak sporun iyileştirici ve birleştirici gücünü sahaya taşıyacak.

Turnuva kuralları gereği her takımın sahada en az iki kadın sporcu bulundurması zorunlu olacak. Bu uygulama ile kadın sporcuların aktif katılımının artırılması, kapsayıcı spor anlayışının desteklenmesi ve eşitlikçi takım kültürünün teşvik edilmesi amaçlanıyor.