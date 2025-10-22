Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, hükümeti eleştirerek, istifaya çağırdı, “TDP çok güçlü bir şekilde Meclis’e gelecek” dedi.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına konuk olarak partinin gündemini ve seçim hazırlıklarını değerlendirdi.

Çeler, “TDP’nin ilerlediği yol hakkında” değerlendirmelerde bulundu, özellikle iç meselelere odaklanmak zorunda olduklarını kaydetti.

Çözüme giden yolda devletin ayakları üzerinde durabilen güçlü bir yapıyla hazır olması gerektiğini, bunun toplumun tedirgin ve korku içinde olmadan rahat etmesi için gerekli olduğunu ifade eden Çeler, ekonomik güç konusuna da dikkat çekti.

Çeler, “Ulusal sermaye güçlü olmazsa herhangi bir çözüm toplumu yutar. Her şey asgari veya güvenlik açısından değil, ekonomik yönden güçlü olmadıkça çözüme dalınırsa darmadağın olur” dedi.

Partisinin erken seçimlere hazır olduğunu belirten Çeler, eğitim, sağlık ve yol güvenliği alanlarındaki hazırlıkları şöyle özetledi:

“Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak bir düzen hazırlandı. Yol güvenliği ve trafikte ‘sıfır kaza’ hedefiyle planlamalar yapıldı. Vatandaşa kaliteli sağlık hizmetini ücretsiz sunacak sistem hazırlandı.”

Çeler, TDP’nin 45 gün içinde seçim yapılsa bile hazır olduğunu, alanında uzman arkadaşları ve birçok genç ile birlikte seçim listesini hazırladıklarını ifade ederek, destek istedi, “TDP çok güçlü bir şekilde Meclise gelecek” ifadesini kullandı.

Çeler, UBP-YDP-DP hükümetini eleştirerek, maliyenin “enkaz” halinde olduğunu savundu.

“Bu hükümet bir an önce istifa etmeli. 2027’ye kadar sürerse bizi bitirirler. Topluma hizmet edemiyor ve çoktan çöktü. İnsanların gözünde değişim ihtiyacı var” görüşünü ifade eden Çeler, hükümetin geçmiş icraatlarını değerlendirdi.

19 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde TDP’nin 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a destek verdiğini belirten Çeler, şunları kaydetti:

“TDP, seçimlerde aday çıkarmayı tartıştı ancak toplumun sesine kulak vererek Erhürman’ı destekledi. Halk bize ‘5 sene daha kaybettirmeyin, bölünmeyin’ dedi. Adı toplumcu olan bir parti topluma sırtını dönemezdi. Biz bu kararı verdik ve sonuna kadar Erhürman’ın yanında durduk. Bu seçimi kazandık.

Erhürman’a düşen sorumluluk büyük ancak TDP’nin hedefi toplumu refaha erdirecek hizmetleri sunmak.”

Çeler, partilerin koalisyon çalışmaları hakkında da şu şekilde bilgi verdi:

“Kendi aday listelerimizle seçime gireceğiz, Sosyal Demokrasi Partisi başı çekecek ve bu süreç sosyal demokrasi partileri arasında koalisyonu gösterecek. Doğru dil konuşursak, halk bizi laik ve hizmet odaklı yerde görür.”

Zeki Çeler, CTP ile yapılan işbirliğini de değerlendirerek, şunları söyledi:

“Genel seçimlerde kavga etmeden ve küçümseyici söylemlerle toplumun aklını karıştırmama sözü verdik. Kendi ideolojilerimizle seçime ayrı girip, hükümette birlikte hareket edeceğiz. Halk tam sosyal demokrasi koalisyonunu görecek.”

UBP’nin durumuna da değinen Çeler, “UBP nefret edilecek bir parti değil. Yanlışları çok oldu, ancak her parti kendi içinde revizyona gitmek zorunda. Toplumdan kopmuş partiler özgüven patlaması yaşar. UBP de kendi içine kapandı ve toplumun beklentilerine hizmet etmekten uzak kaldı. Muhalefette kalmak UBP’ye yarıyor” dedi.

Çeler, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin KKTC ile ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Çeler, “Kıbrıs Türk toplumunun geçmişini ve soyu kimse sorgulayamaz. Siyaset yapacaklarsa kendi ülkelerinde insanların çektikleri zorlukla ilgilensinler. Biz ne kendimizi aşağıya çekecek bir durum yaratırız ne de Türkiye’yi zora sokacak bir adım atarız” ifadelerini kullandı.

Çeler, Bahçeli’nin bu açıklamasının seçimden bir gün önce yapılmasının sonuçları etkileyebileceğini belirtti ve “Bahçeli kalkıp bu açıklamayı seçimden bir gün önce yapsaydı, seçim yüzde 60 değil, yüzde 90 ile kazanılacaktı” dedi.