DAÜ'den verilen bilgiye göre, “İçindeki Ritmi Yakala” sloganlı sınav için başvurular, 8-16 Haziran tarihleri arasında kabul edilecek.

Sınava katılacak adayların, DAÜ Giriş ve Burs Sınavı’na girmiş olma şartını sağlamaları gerekiyor. Adayların burs veya başarı durumu, KKTC Burs Sıralama Yetenek Sınavı’nda alacakları puan doğrultusunda belirlenecek.

-Sınavlar randevu sistemi ile 17-20 Haziran tarihlerinde yapılacak

Adayların müzikal yeteneklerinin değerlendirileceği sınavlar, randevu sistemi ile 17, 18, 19 ve 20 Haziran tarihlerinde yapılacak. Adayların sınav öncesinde ilgili bölümle iletişime geçerek randevu oluşturmaları gerekiyor.

Adaylar, sınav kayıtları ve randevu işlemleri hakkında detaylı bilgiye 0392 630 1982, 0392 630 3122 veya 0392 630 4044 numaralı telefon hatları üzerinden ya da [email protected] e-posta adresi aracılığıyla ulaşabilecek.

Ayrıca fedu.emu.edu.tr adresinden de gerekli bilgilere erişim sağlanabilecek.