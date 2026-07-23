Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), çalışanların alım gücünün korunmasının temel bir ihtiyaç olduğunu ancak gerçek refahın yalnızca ücretleri artırarak değil, hayatı ucuzlatarak yapılabileceğini kaydetti.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı ortamında, sorunun temel nedenlerine çözüm üretilmeden yapılan maaş ve ücret artışlarının kalıcı refah sağlamadığı kaydedildi.

Artan ücretlerin, maliyetleri yükselttiği, yükselen maliyetlerin fiyatlara yansıyarak çalışanların alım gücünü yeniden erittiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Artık popülist uygulamalar yerine, hayat pahalılığını düşürecek, üretimi artıracak ve ülkemizin rekabet gücünü yeniden inşa edecek cesur yapısal reformların hayata geçirilmesi gerekmektedir.”

Açıklamada, çözümün yalnızca asgari ücreti artırmak değil; hayat pahalılığını azaltmak, kamu maliyesini disipline etmek, üretimi desteklemek ve ekonomiyi yeniden rekabetçi hale getirmek olduğu belirtildi.

Bölgedeki ekonomiler ile KKTC arasında oluşan iş gücü maliyetleri farkının, birçok sektörde rekabet gücünü zayıflattığını; rekabet edemeyen bir ekonominin yatırım ile istihdam yaratamayacağı ve sürdürülebilir ücret artışlarını uzun vadede taşıyamayacağına işaret edilen açıklamada, ülkenin “Ücret-fiyat sarmalından” çıkması ve yapısal reformlara yönelmesi gerektiği vurgulandı.

Kamu harcamalarında tasarruf ve verimlilik sağlanması, bütçe disiplininin güçlendirilmesi ve “Kamu maliyesindeki sorunların bedelinin yeni vergi, harç ve mali yüklerle vatandaş ile özel sektörün omuzlarına yüklenmemesi” için hükümete çağrı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Toplumdan fedakarlık bekleniyorsa, bunun öncülüğünü devlet yapmalıdır. Üst düzey kamu maaşları, milletvekili ödenekleri, dış temsilcilik giderleri ve tüm kamu harcamaları tasarruf anlayışıyla yeniden gözden geçirilmelidir.

Aynı zamanda e-Devlet uygulamaları hızla tamamlanarak kamuda verimlilik artırılmalı, bürokrasi azaltılmalı, kayıt dışılıkla etkin mücadele edilmeli ve temel tüketim ürünleri üzerindeki vergi yükleri gözden geçirilmelidir.”

KTTO’nun yaklaşımının ücret artışına karşı çıkmak olmadığı vurgulanan açıklamada, üretmeyen, rekabet edemeyen ve sürekli borçlanarak yaşayan bir ekonominin; çalışanına kalıcı refah sağlayamayacağı, işverenine yatırım cesareti veremeyeceği ve gençlere gelecek umudu sunamayacağı belirtildi.