Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs ziyareti kapsamında "Federal Çözüm Hemen Şimdi” sloganıyla yapılacak eylemlere katılım çağrısı yaptı.

YKP Sekreteryası imzasıyla yapılan açıklamada, Guterres’in Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyaretin, Ban Ki-Moon’un 2010 ziyaretinden bu yana bir BM Genel Sekreteri’nin adaya ilk gelişi olması bakımından önemli bir olduğu belirtildi.

Açıklamada, Guterres’in iki lideri Cenevre’ye çağırmak yerine kendisinin gelmeyi tercih etmesinin, ziyarete “Stratejik bir ağırlık” kazandırdığı kaydedildi.

Ziyaretin anlamlı olabilmesinin “Yeni bir formül icadıyla değil, 2017 Crans-Montana’da müzakerelerin kaldığı yerden başlamasına elle tutulur biçimde hizmet ettiği ölçüde mümkün” olduğu belirtilen açıklamada, “Rum ve İngiliz basınına yansıyan ‘yapıcı belirsizlik’ ya da ‘gevşek federasyon’ arayışları; federal zemini terk ederek, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik ve ortak vatandaşlık iradesini de heba edecek bir çıkıştır, YKP olarak karşısındayız.” denildi.

Açıklamada, YKP’nin bütünlüklü çözümü hedef olarak korurken, uzlaşılan konuların hemen uygulanmasına imkan tanıyacak bir çerçeve antlaşması yaklaşımını benimsendiği ifade edildi.

Açıklamada, YKP’nin bu sürecin yalnızca izleyicisi değil; aynı zamanda takipçisi ve parçası olacağı belirtilerek, barıştan yana olan herkesi çözüm sürecini gerçek anlamda ileriye taşıyacak her eyleme, buluşmaya ve girişime destek vermeye çağrıldı.