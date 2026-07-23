Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Yükseköğretim Değişiklik Yasa Tasarısı'nın bir an önce meclisin gündemine alınarak, yasalaştırılması gerektiğini belirtti.

Akpınar, 2026-2027 akademik yılı için KKTC üniversitelerine ayrılan kontenjanların artmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “KKTC yükseköğretimi için artık zaman kaybetme lüksümüz yoktur” dedi. Akpınar, yükseköğretimde reform çağrısı yaptı.

Akpınar, yazılı açıklamasında, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'nun (YÖDAK) kurumsal kapasitesini güçlendirecek, yükseköğretimde kalite güvencesini geliştirecek, denetim ile gelişimi birlikte ele alacak ve değişen dünya yükseköğretim sistemine uyum sağlayacak reformların daha fazla ertelenmemesi gerektiğini ifade etti.

KKTC’nin artık “Daha güçlü, proaktif ve uluslararası gelişmeleri önceden okuyabilen” ve gerektiğinde diplomatik mücadele verebilen bir Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖDAK yapılanmasına ihtiyaç duyduğunu belirten Akpınar, “Çünkü karşı karşıya olduğumuz sorunsal süreç, artık eğitimde politikasızlığın sorunu değildir. Bu aynı zamanda uluslararası bir hak, tanınma ve varoluş mücadelesidir.” dedi.

Açıklamasında, “Yükseköğretim diplomasisini kurumsallaştıralım. Türkiye Cumhuriyeti ile uluslararası tanınma ve diploma kabulü konusunda ortak bir eylem mekanizması oluşturalım. KKTC üniversitelerinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve uluslararası platformlardaki kurumsal görünürlüğünü güçlendirelim.” ifadelerine yer veren Akpınar, yükseköğretimi korumanın yalnızca üniversiteleri korumak olmadığının artık anlaşılması gerektiğini dile getirdi.

- “Uluslararası öğrenciler üzerinden yeni bir izolasyon alanı oluşturuluyor”

Uluslararası öğrenciler üzerinden yeni bir izolasyon alanı oluşturulduğunu ifade eden Akpınar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, KKTC’deki yükseköğretim kurumlarının uluslararası alandaki hareket kabiliyetini sınırlandırmaya yönelik siyasi girişimlerine dikkat çekti.

Akpınar, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Cumhurbaşkanlığı, hükümet, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖDAK, YÖK ve üniversitelerin ortak hareket edeceği güçlü bir “Yükseköğretim diplomasisi” mekanizması kurulması gerektiğini belirtti.

Akpınar, YÖK nezdinde gerekli girişimlerin yapılarak, KKTC üniversitelerinin açık ve kurumsal bir kimlikle yeniden görünür hale getirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Siyasi tanınmışlık sorunu nedeniyle KKTC üniversitelerinin akademik başarılarından bağımsız uluslararası platformlarda ciddi engellerle karşılaştığını belirten Akpınar, yükseköğretimin ülkenin izolasyonlarla mücadelesinin en önemli cephelerinden biri olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

- Çalıştaylar yapmak yetmez, karar alma ve uygulama zamanıdır”

Kolalisyon hükümeti içinde Demokrat Parti olarak bu konuları defalarca gündeme getirdiklerini ifade eden Akpınar, “Meclis kürsüsünden yükseköğretimin geleceğine ilişkin görüşlerimizi, uyarılarımızı ve çözüm önerilerimizi birçok kez ortaya koyduk. Çalıştaylar düzenlendi, raporlar hazırlandı, sorunlar tespit edildi ve paydaşlar dinlendi.” ifadesini kullandı.

Akpınar, sorunların yeniden tarif edilmesi yerine artık karar alma ve uygulamaya geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Akpınar, 2026-2027 akademik yılı için KKTC üniversitelerine ayrılan kontenjanların yükselmesini de değerli ve umut verici bulduklarını dile getirerek, üniversitelerin büyük bölümünde ortaya çıkan kontenjan artışlarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Gerçek başarının yalnızca kontenjanların artırılması olmadığına işaret eden Akpınar, “Gerçek başarı, o kontenjanların dolması, öğrencilerin ülkemizi güvenle tercih etmesi, nitelikli eğitim alması, mezunlarımızın diplomalarının dünyanın her yerinde güvenle kabul edilmesi, üniversitelerimizin uluslararası akademik sistemlerde KKTC kimliğiyle var olabilmesi ve yükseköğretimin sürdürülebilir bir devlet politikasına dönüşmesidir.” ifadelerini kullandı.

Akpınar, KKTC yükseköğretiminin öğrenci sayıları ve kontenjanlar üzerinden değerlendirilemeyecek kadar stratejik bir alan olduğunu vurguladı.