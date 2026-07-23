Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, ülkede, üreticinin ürününü doğru piyasa koşulları oluşuncaya kadar depolayabileceği, depoladığı ürününe karşılık da kredi alabileceği bir sistemin oluşturulabileceğini belirtti.

Alas, yaptığı açıklamada, İtalya'da Parmigiano Reggiano (Parmesan) peynirinin Credem Bank tarafından teminat olarak kabul edildiğine işaret etti. Alas, İtalya'da Parmesan'ın olgunlaşması ve piyasa değerinin artması için bazen yıllarca bekletildiğini, bu süreçte çiftçinin de ihtyaç duyduğu parayı söz konusu peynirleri teminat göstererek alabildiğini kaydetti.

Alas, "Peynirler bankanın kontrolündeki güvenli depolara yerleştiriliyor. Her birinin miktarı ve değeri kayıt altına alınıyor. Üretici, henüz satamadığı peynirini teminat göstererek kredi alıyor. Böylece çiftçi üretmeye, peynir ise depoda olgunlaşmaya devam ediyor. Zaman geçiyor, peynirin değeri artıyor, üretici nefes alıyor" dedi.

Üreticinin ürün değerini koruyabildiği ve tarımsal emeğin finansal sistem tarafından güvence altına alındığı bir düzen kurmanın mümkün olduğunu belirten Aloas doğru sistem ve planlama ile ülkenin gıda varlığının ekonomik gücü haline de gelebileceğini belirtti.

Bir ülkede çiftçi ürettiği ürünü hasat ettiği gün satmak zorunda kalıyorsa, fiyatın en düşük olduğu anda piyasaya çıkıyorsa ve üretim maliyetini karşılamak için ürününü hemen elinden çıkarmak zorunda bırakılıyorsa o ülkede tarımsal üretimin finansman açısından eksik olduğunu belirten Alas, "Oysa doğru sistem kurulduğunda, ürün depolanabilir. Üretici bekleyebilir. Piyasa koşulları iyileşebilir. Ürün değer kazanabilir ve üretici, ürününü ucuza satmak zorunda kalmadan üretimine devam edebilir" dedi.

İtalya'daki uygulamanın benzerinin KKTC'ye getirilebileceğini ifade eden Alas, üreticinin arazi, hayvan, ev ve arabası yerine tarımsal ürününü teminat göstererek kredi alabilmesi gerektiğini söyledi.

Alas, "Belki bir gün bankalar, üreticinin elindeki hellimi, zeytinyağını, patatesi, narenciyeyi veya başka bir tarımsal ürünü yalnızca bir ticari mal olarak değil, belirli standartlara göre değeri hesaplanmış bir ekonomik varlık olarak görebilir. Ürün lisanslı depoya girer. Kalitesi belirlenir. Miktarı kayıt altına alınır. Değeri hesaplanır. Üreticiye bir belge verilir ve o belge, bankanın kapısını açar" ifadelerini kullandı.

Turgut Alas, üreticinin ürününü ucuza satmaya mecbur olmadığı, ürünün değerini koruyabildiği ve tarımsal emeğin finansal sistem tarafından güvence altına alındığı bir düzenin kurulması gerektiğini ifade etti.