Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı Türk Dil Kurumu Başkanlığı (TDK) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert imza koydu.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, protokol imza töreninde, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ile Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vugar Sultanzade de hazır bulundu.

Protokol kapsamında Türk dünyası ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda asli kaynaklar temel alınarak dil, edebiyat ve kültür unsurlarına katkı sağlayacak çalışmaların yapılması amaçlanıyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptığı açıklamada, Türk dili alanındaki akademik çalışmaların oluşturulması noktasında Eğitim Fakültesi’nin de öncülüğünde Türkiye’nin en köklü kurumlarından olan TDK ile iş birliği içerisinde olmanın gurur verici olduğunu kaydetti.

Çeşitli panel, seminer, konferans ve çalıştay gibi akademik çalışmaların yapılacak olmasının protokolün kapsamını oluşturduğunu söyleyen Kılıç, protokolün Türk dünyasında Türk dili, edebiyatı ve kültürüne katkı sağlayacağını da vurguladı.

DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan da, Türk dilinin yaygınlaşarak adada standart Türkçe’nin daha iyi bir duruma gelmesinin DAÜ Eğitim Fakültesi’nin temel hedefleri arasında olduğunu dile getirdi ve Türkçe’nin Kıbrıs’ta hem varoluş sebebi hem de Türk dünyasına açılma noktasında çok önemli olduğunu vurguladı.

TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ise yaptığı açıklamada, DAÜ’de bulunmaktan memnun olduğunu belirterek, TDK hakkında bilgiler de verdi.

İmza töreninin ardından DAÜ Rektörü Kılıç, TDK Başkanı Mert’e Kıbrıs’a özgü hediye takdim ederken, Prof. Dr. Mert de Kılıç’a Türkçe Sözlük hediye etti.