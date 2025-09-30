Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) arasında, 4'üncü Ulusal İnşaat Mühendisliği Sempozyumu’nun düzenlenmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, inşaat mühendisliği mesleğinin gelişimine katkı sağlamak, akademi-sektör iş birliğini güçlendirmek ve ülke mühendislik camiasına değer katmak amacıyla hazırlanan protokole, DAÜ Rektörü Hasan Kılıç ile İMO Başkanı Abdullah Ekinci imza koydu.

Törende, DAÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Khaled Hamed Marar, İMO Yönetim Kurulu üyeleri Ayşe Pekrioğlu Balkıs ve Nüshet İlktuğ ile organizasyon komitesi üyesi Hamza Saeed de hazır bulundu.

DAÜ Rektörü Hasan Kılıç törende yaptığı konuşmada, anlamlı bir iş birliği için bir araya gelindiğini belirterek, DAÜ ile İMO arasındaki yakın ilişkilerin protokolle daha da güçlendiğini söyledi. 4'üncü Ulusal İnşaat Mühendisliği Sempozyumu’nun bu iş birliğiyle düzenleneceğini ifade eden Kılıç, amaçlarının inşaat sektörüne bilimsel katkı sağlamak olduğunu kaydetti. DAÜ olarak ülke ekonomisine katkı sunacak bir etkinliğin paydaşı olmaktan gurur duyduklarını dile getiren Kılıç, emeği geçenlere teşekkür ederek sempozyumun hayırlı olmasını diledi.

İMO Başkanı Abdullah Ekinci ise, ülkenin “amiral gemisi” konumundaki DAÜ ile iş birliğinin Odaya güç kattığını söyledi. DAÜ’nün her zaman odalara destek verdiğini vurgulayan Ekinci, sempozyumla endüstri ve akademiyi bir araya getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Biriken bilgi birikiminin sektörün hizmetine sunulacağını ifade eden Ekinci, ilk kez bir üniversite bünyesinde gerçekleştirilecek sempozyuma Türkiye’den odalar, üniversiteler ve uluslararası katılımcıların da yer alacağını, böylelikle etkinliğin uluslararası boyut kazanacağını belirterek protokolün hayırlı olmasını diledi.