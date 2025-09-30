Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en köklü finans kuruluşu olan ve 2026’da 125. kuruluş yılını kutlamaya hazırlanan TürkBankası, İstanbul merkezli Turkish Menkul Değerler’in sermaye artışına katılarak şirketin %35.3 oranında hissedarı oldu. Söz konusu ortaklık, KKTC Merkez Bankası ve T.C. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylarının ardından SPK’nın haftalık bülteninde yayımlanarak resmiyet kazandı.

1996 yılından bu yana Turkish Menkul Değerler’in KKTC acenteliğini yürüten TürkBankası, bu kez 50 milyon TL’lik sermaye katkısıyla uzun yıllara dayanan iş birliğini stratejik ortaklık seviyesine taşıyor.

AÇIK YATIRIM ILE YENI NESIL VARLIK YÖNETIMI

Son yıllarda küresel eğilimlere paralel olarak Varlık Yönetimi alanına odaklanan TurkishBank Grubu, “AÇIK YATIRIM” konsepti ile sektöre yenilikçi bir yaklaşım kazandırdı. 2025 yılı itibarıyla 500 milyon dolarlık büyüklüğe ulaşan bu yapı, Grubun en hızlı büyüyen iş kolu konumunda.

Bu stratejik ortaklıkla birlikte TürkBankası, İngiltere’deki TurkishBank UK’den sonra ikinci yurt dışı iştirakini edinmiş oluyor. Böylece, bir süre önce çekildiği Türkiye piyasasına da güçlü ve kalıcı bir geri dönüş yapıyor.

TürkBankası, Kıbrıs Türk halkının dünyaya açılan penceresi olmak, birey ve kurumların uluslararası finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve KKTC sermaye piyasalarının gelişiminde öncü rol üstlenmek misyonuyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Turkish Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, ortaklıkla ilgili yaptığı açıklamada: “Grubumuz son yıllarda ağırlığını Varlık Yönetimi’ne kaydırmıştır. Bu ortaklığın, Grubun stratejilerine ivme kazandıracağını düşünüyorum. TürkBankası’nın KKTC’de mukim tasarruf sahibi kişi ve kurumların başta Türkiye olmak üzere uluslararası sermaye piyasalarına ulaşımını sağlama misyonuna da önemli katkı sağlayacağı muhakkak.” dedi.

TürkBankası Genel Müdürü Mehmet Salih Havalı ise şu ifadeleri kullandı: “Bu ortaklık sayesinde sermaye piyasalarına daha yakın olacağımıza ve Turkish Menkul Değerler ile uzun yıllardır sürdürdüğümüz sinerjiyi daha da güçlendireceğimize inanıyoruz.”

Turkish Menkul Değerler Genel Müdürü Alev Sıcakyüz ise değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi: “TürkBankası ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi kurumsal ortaklığa dönüştürmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu adım, sadece sermaye yapımızı güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda hizmet ağımızı genişleterek yatırımcılara daha kapsamlı ve kişiye özel çözümler sunmamıza olanak sağlayacak.”