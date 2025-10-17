Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi’ne yeni öğrencileri ile güçlü bir başlangıç yaptı. Fakültede, on dönemlik B.Pharm. programı ile 12 dönemi kapsayan Pharm.D. programı yer alıyor. DAÜ Eczacılık Fakültesi, öğrencilerine eczacılık mesleğinin temel ilkelerini ve etik değerlerini benimsetmeyi, toplum sağlığında birinci basamak sağlık danışmanlığı hizmeti sunabilecek düzeyde yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Öğrenciler, aynı zamanda meslekteki güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, nitelikli eczacılar ve bilim insanları olarak yetiştiriliyor.



Fakültede HPLC, GC-MS, FT-IR, UV spektrofotometre, mikrodalga reaktörü, tablet makinası, dissolüsyon cihazı, granülatör, homojenizatör, viskozimetre, inkübatörler ve daha pek çok modern cihazla donatılmış laboratuvarlar bulunuyor. Fakülte, kuruluşundan günümüze geçen 14 yıl içerisinde Web of Science tarafından taranan dergilerde binin üzerinde araştırma makalesi yayımlayarak araştırma çalışmalarında verdiği önemi de kanıtlamış durumdadır.

EMUPSS Öğrenci Topluluğu aracılığıyla uluslararası eczacılık öğrencileriyle iletişim kurma, sosyal ve bilimsel etkinliklere katılma fırsatı yakalayacak fakülte öğrencileri, genç, dinamik ve deneyimli akademik kadro, modern altyapı, güçlü sosyal destekler ve öğrenci dostu kampüs olanaklarıyla kaliteli bir eğitim alma ayrıcalığına sahip olacak.

Akreditasyonlar ve Üyelikler

DAÜ Eczacılık Fakültesi, 2012 yılında Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) tarafından akademik üye olarak kabul edilerek Kıbrıs’tan FIP’e üye ilk, Türkiye’de ise ikinci Eczacılık Fakültesi olma özelliğini taşıyor. Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu’nda (IPSF) temsil edilen fakülte, Öğrenci Değişim Programı (SEP) ile öğrencilerine farklı ülkelerde eczacılık deneyimi kazanma ve yurtdışında staj yapma imkânı sağlıyor. Ayrıca, Master of Pharmacy (MPharm) ve Doctor of Pharmacy (PharmD) programları ile Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE) ve Pharmacists Council of Nigeria (PCN) tarafından akredite edilen fakülte, öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim sunarken, dünya genelindeki akademik ve mesleki iş birlikleriyle eczacılık alanında yetkin ve donanımlı mezunlar yetiştiriyor.

Yeni eğitim-öğretim yılı için fakülte dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, “Yeni akademik yılın siz değerli öğrencilerimiz için bilgiyle, deneyimle ve başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum. Fakültemizde geçireceğiniz bu dönemin, mesleki ve kişisel gelişiminiz açısından verimli ve keyifli geçmesini temenni ediyorum.” açıklamasında bulundu.